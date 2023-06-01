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بالصور في انتهاك خطير.. أجهزة السلطة تغلق متجراً بنابلس للضغط على أصحابه

01 يونيو 2023 . الساعة 19:01 بتوقيت القدس
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أجهزة السلطة تغليق متجر "دريم مول" في نابلس

أغلق أجهزة السلطة اليوم الخميس، فروع متجر "دريم مول" في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، للضغط على أصحابه لتسليم ابنهم أنور السخل لـ"وقائي" في خطوة غير مسبوقة من العقاب الجماعي.

وأفاد صاحب المول التجاري طارق السخل على صفحته في "الفيس بوك"، أن أجهزة السلطة أغلقت فروع متجرهم حتى تسليم شقيقه أنور لجهاز "الوقائي"، مشيرا أن شقيقه مصطفى لا يزال قيد الاعتقال السياسي، فيما أفرج عن شقيقه رائد أمس الأربعاء.

وتظهر الصور مركبة "الوقائي" أمام المتجر، كذلك تظهر وجود مقر نقابة المحامين بجوار المول التجاري مباشرة.

وسجل طارق اعتذاره لأهالي نابلس بالقول: "اعتذار إلى أهلنا وأحبتنا في محافظة نابلس، باسمي وباسم أسرة دريم مول، نقدم اعتذارنا من زبائننا الكرام بسبب إغلاق الأجهزة الأمنية لفروعنا بحجة تسليم أخي أنور لجهاز الأمن الوقائي، علما بأن أخي مصطفى ما زال قيد الاعتقال السياسي، بعد أن تم الإفراج عن أخي رائد أمس".

وناشد طارق، الهيئات والشخصيات في نابلس وعموم المحافظات بالوقوف معهم ضد الظلم والاضطهاد الواقع عليهم من قبل قوات أمن السلطة، لافتا إلى أن ممارسات السلطة بحقهم "لم تفعلها سلطات الاحتلال معهم منذ العام 1967".

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سلوك يقتل المستقبل

بدوره استنكر عضو لجنة الحريات بالضفة الغربية خليل عساف، إقدام أجهزة السلطة على إغلاق المتجر دون قرار قضائي.

وقال عساف تعليقا على إغلاق المول التجاري عبر صفحته على الفيس بوك: "إن إغلاق فروع "دريم مول" في نابلس بدون قرار قضائي، استخفاف بفعاليات مكونات مدينة نابلس".

وعد ذلك "سلوك يؤشر لمستقبل لا سيادة للقانون فيه ويهجر رأس المال بشكل عاجل ويقتل روح المواطنة!!!".

ودعا لوقف العبث بالمواطنين، بقوله: "أوقفوا العبث يا من تظنون أنكم ظل لله على الأرض.. وقد خاب من حمل ظلما"، وتابع "السكوت عن نظرة المظلوم خيانة.. اللهم احم شعبنا يا الله".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #الاعتقال السياسي #طارق السخل #اغلاق دريم مول

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