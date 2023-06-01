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بالفيديو الاحتلال يجرف منطقة أثرية في بيت لحم والمستوطنون يشعلون النيران بأراضي قصرة

01 يونيو 2023 . الساعة 16:17 بتوقيت القدس
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جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منطقة أثرية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، في حين أشعل المستوطنون النيران في أراض زراعية ببلدة قصرة قضاء نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن آليات الاحتلال شرعت بتجريف منطقة أثرية في خربة فاعور جنوب بلدة الخضر، بهدف توسيع الشارع الاستيطاني المعروف بـ"شارع 60"، ما سيؤدي إلى نهب مساحات شاسعة من أراضي المواطنين.

في رام الله، وأخطرت قوات الاحتلال، بالاستيلاء على قطعة أرض ووقف العمل والبناء في منشأة زراعية، في قرية المغير، شمال شرق المحافظة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير، وسلّمت المواطن نائل محمد إخطارا بالاستيلاء على 5 دونمات من أرضه التي تقع عند المدخل الشرقي للقرية، بذريعة إنشاء برج عسكري.

كما سلمت قوات الاحتلال المواطن رزق أبو نعيم، إخطارا بوقف العمل والبناء في منشأة زراعية وحظيرة أغنام، في الجهة الشرقية من القرية.

وتواصل قوات الاحتلال، إغلاق المدخل الشرقي للقرية المغير لليوم الـ20 على التوالي.

وفي نابلس، أقدم مستوطنون بعد ظهر اليوم الخميس على إشعال النيران في أراض زراعية للمواطنين في المنطقة الجنوبية من بلدة قصرة جنوبي نابلس.

وذكر شهود عيان، أن عشرات المستوطنين أشعلوا النيران في الأراضي الزراعية بحماية قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #بيت لحم #رام الله #قصرة

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