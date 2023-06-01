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لترشيد استهلاك كهرباء المساجد.. توقيع مذكرة تفاهم بين "الأوقاف" و"الكهرباء"

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لترشيد استهلاك كهرباء المساجد.. توقيع مذكرة تفاهم بين "الأوقاف" و"الكهرباء"

01 يونيو 2023 . الساعة 15:45 بتوقيت القدس
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وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مذكرة تفاهم مع شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، لترتيب أوضاع اشتراكات كهرباء المساجد.

ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، ورئيس هيئة المديرين بشركة توزيع الكهرباء د. خليل شقفة، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

وأكد الأغا أهمية الاتفاقية في تحقيق معالجة شاملة لجميع الاشتراكات في المساجد التابعة للأوقاف، من خلال تركيب عدادات ذكية لضبط عملية الاستهلاك، وتوفير الطاقة الكهربائية لأطول مدة ممكنة.

وشار إلى سعي وزارته للحفاظ على المساجد والارتقاء بها في كافة المجالات.

من جهته قال شقفة، إن شركة الكهرباء تسعى عبر الاتفاقية مع  الوزارة إلى الحفاظ على الكهرباء من خلال الاستخدام الأمثل لها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #وزارة الأوقاف #شركة كهرباء غزة

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