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"التربية والتعليم" تعقد مقابلات للمعلمين المرشحين للعمل في دولة قطر

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"التربية والتعليم" تعقد مقابلات للمعلمين المرشحين للعمل في دولة قطر

01 يونيو 2023 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
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"التربية والتعليم" تعقد مقابلات للمعلمين المرشحين للعمل في دولة قطر

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، مقابلات لاستقطاب معلمين من فلسطين للعمل في دولة قطر.

وأُجريت المقابلات عن بُعد عبر تقنيات الإدارة الإلكترونية تطبيق( Microsoft Teams) في مقر الوزارة بغزة واستهدفت المعلمين الذين اجتازوا الامتحان التحريري الذي نفّذته الوزارة قبل أسبوعين.

وشارك في الإشراف والمتابعة على المقابلات الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالوزارة.

وقال مدير عام الشؤون الإدارية رائد صالحية: إن الوزارة طبقت كافة الإجراءات الفنية والمهنية لإنجاح مراحل الامتحانات والمقابلات بالصورة المناسبة، حيث تم في البداية الإعلان عن استقطاب معلمين وتم فرز الطلبات، ثم جرى عقد امتحان محوسب في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، تلى ذلك مقابلات للذين اجتازوا الامتحان، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين في المقابلات خلال الفترة القريبة، متمنياً التوفيق والتميّز للجميع.

وأوضح أنه جرت هذه الأعمال بتنسيق كامل مع سفارة دولة فلسطين في قطر ووزارة التربية والتعليم برام الله ووزارة التعليم القطرية.

وأكد صالحية أن الشعب الفلسطيني يُوجه عظيم الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً على ما تُقدمه من خدمات لشعبنا، ومنها مجال استقطاب معلمين للعمل في قطر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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