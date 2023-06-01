"كش".. كتلة شعبية تطالب بإجراء انتخابات المجلس الوطني

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

أطلق نشطاء فلسطينيون كتلة شعبية باسم "كش"؛ بهدف الضغط من أجل إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وإصلاح منظمة التحرير وإشراك جميع الفصائل بعضويتها.

وبحسب القائمين على الكتلة الشعبية فإنها تهدف إلى إحداث ضغط شعبي خارج العمل التنظيمي.

وأوضح أحد القائمين على الكتلة الناشط جهاد عبدو، أن فكرة "كش" تتمثل في "إحداث ضغط وتحرير منظمة التحرير من خاطفيها وانتخاب قيادة شرعية جديدة لها".

وذكر عبدو لصحيفة "فلسطين" أن كتلة "كش" ستكون حملة متدحرجة وستتطور بمساهمة جميع المواطنين.

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ولفت إلى أن الكتلة الشعبية تهدف أيضًا إلى إجبار السلطة المسيطرة على المنظمة؛ للاستجابة للإرادة الشعبية وإجراء انتخابات جديدة للمؤسسات الفلسطينية الرسمية.

والمجلس الوطني هو البرلمان الفلسطيني الذي يعد الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها.