ما هي قيمة الجوائز المالية لبطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" الحالية؟

غزة/ محمد زقوت

تُوّج نادي إشبيلية الإسباني بلقب بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي، يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، على حساب فريق روما الإيطالي بركلات الترجيح.

وأُقيمت مباراة الفريقين في على ملعب بوشكاش أرينا في مدينة بودابست بالمجر، لينجح إشبيلية بالفوز بالضربات الترجيحية 4 مقابل 1 بعدما خيّم التعادل الإيجابي بهدف لكلٍّ منهما خلال أشواط المباراة.

ليحصل نادي إشبيلية بعد فوزه باللقب على الجائزة المالية الأعلى في الدوري الأوروبي "اليوربا ليج" للموسم الحالي، يليه نادي روما محققًا ثاني أكثر الجوائز المالية لهذه البطولة.

وتُعدُّ ضمن البطولات التي يُشرف عليها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، والتي انطلقت عام 1971م، وهي ثاني أهم بطولة كرة قدم للأندية الأوروبية بعد دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما تنص عليه لوائح نظام بطولة الدوري الأوروبي – يوربا ليج، التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فيما يتعلق بالجوائز المالية لهذه البطولة، فإنّ حامل اللقب -الأول- يحصل على مكافأة مالية تُقدّر قيمتها بـ 8.6 مليون يورو، بينما سيحصل الوصيف -الثاني- على 5.05 مليون يورو.

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وإليكم قائمة بقيمة الجوائز المالية لبطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" الحالية، على النحو التالي:

بطل الدوري الأوروبي: 8.6 (9,44 مليون دولار) مليون يورو.

وصيف البطولة: 4.6 (5.05 مليون دولار) مليون يورو.

مكافأة الوصول إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي: 2.8 (3,7 مليون دولار) مليون يورو.

مكافأة الوصول إلى ربع النهائي: 1.8 (1.98 مليون دولار) مليون يورو.

مكافأة الوصول إلى دور الـ 16: 1.2 (1.32 مليون دولار) مليون يورو.

مكافأة الوصول إلى دور المجموعات: 3.63 (3.98 مليون دولار) مليون يورو.

وأخيرًا، يتصدر نادي إشبيلية الإسباني، قائمة الفرق الأكثر تتويجًا بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" منذ انطلاقتها، برصيد 7 بطولات والتي كان آخرها على حساب نادي روما الإيطالي لموسم 2022-2023.