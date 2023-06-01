ما هو صداع المعدة وكيف تتغلب عليها بالعلاجات المنزلية؟

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

قد تكون هناك علاقة بين الصداع والأمعاء. وغالبًا ما يُصاب الشخص بالغثيان والقيء مع نوبات الشقيقة. ويعرف هذا النوع من الصداع باسم الصداع المعدي، المعروف أيضًا باسم الصداع الهضمي أو الصداع النصفي المعدي المعوي.

ويوضح موقع "مايو كلينك" الطبي الأمريكي أن هذا النوع من الصداع يسبب ألمًا نابضًا وانزعاجًا في الرأس وغالبًا ما يكون مصحوبًا بأعراض في الجهاز الهضمي، إذ تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يصابون به كثيرًا يكونون أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات المَعدية المَعوية.

وغالبًا ما يحدث هذا الصداع بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو الغازات أو عسر الهضم.

وفي حين أنّ الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن توفر راحة مؤقتة، يبحث العديد من الأفراد عن بدائل طبيعية للتحكم في الصداع المعدي، وذلك وفق ما ذكر موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي المتخصص.

وفيما يلي مجموعة من العلاجات المنزلية الفعالة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الصداع المعدي وتعزيز صحة الجهاز الهضمي عمومًا:

النعناع

يستخدم النعناع منذ مدة طويلة لتهدئة أمراض الجهاز الهضمي، ما يجعله خيارًا شائعًا لعلاج الصداع المعدي. إذ يحتوي على المنثول الذي يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتقليل الأعراض مثل الانتفاخ والغازات.

ويمكن أن يؤدي احتساء كوب من شاي النعناع أو استخدام زيت النعناع الأساسي موضعيًّا على الصدغ إلى التخفيف من صداع المعدة.

الزنجبيل

يشتهر الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات وقد استخدم لعدة قرون لتخفيف الانزعاج الهضمي. يمكن أن يقلل بشكل فعال من الغثيان ويخفف الصداع المرتبط بمشكلات الجهاز الهضمي.

يمكنك تناول الزنجبيل بأشكال مختلفة مثل شاي الزنجبيل الطازج أو كبسولات الزنجبيل أو إضافة الزنجبيل المبشور إلى وجباتك.

البابونج

يشتهر شاي البابونج بآثاره المهدئة؛ إذ يمكن أن يساعد في استرخاء العضلات في الجهاز الهضمي ويخفف أعراض الجهاز الهضمي ويقلل شدة الصداع المعدي.

ارتشف كوبًا دافئًا من شاي البابونج في أثناء أو بعد الوجبات لتعزيز صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الصداع.

خل التفاح

يعد خل التفاح علاجًا طبيعيًّا يمكن أن يساعد في موازنة مستويات حمض المعدة، ويساعد في الهضم ويمنع الصداع المعدي.

كل ما عليك فعله هو مزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ وملعقة صغيرة من العسل. واشرب هذا الخليط قبل الوجبات لدعم عملية الهضم وتقليل حدوث الصداع المعدي.

بذور الشمر

تستخدم بذور الشمر منذ عدة قرون لعلاج مشكلات الجهاز الهضمي، بما في ذلك الصداع المعدي. إذ تحتوي هذه البذور على مركبات يمكنها إرخاء العضلات في الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ ومنع الصداع.

امضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الوجبات أو انقعها في الماء الساخن لتحضير شاي مهدئ.

مزيج عطري من زيت النعناع والخزامى

يمكن أن يكون مزيج من النعناع وزيوت اللافندر الأساسية علاجًا فعالًا لصداع المعدة.

امزج بضع قطرات من كل زيت مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند، وقم بتدليك المزيج برفق على الصدغ والجبهة. كلا الزيتين لهما خصائص مهدئة يمكن أن تخفف من آلام الصداع وتعزز الاسترخاء.

الترطيب والتغييرات الغذائية

الحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الصداع المعدي.

ويمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم في طرد السموم ودعم عملية الهضم الصحية. إضافة إلى ذلك فإن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف والفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون يمكن أن يساعد في تقليل مشكلات الجهاز الهضمي التي تسبب صداع المعدة.

إدارة الإجهاد

الإجهاد هو سبب شائع للصداع المعدي. يمكن أن يساعد دمج تقنيات إدارة الإجهاد مثل تمارين التنفس العميق أو التأمل أو اليوغا أو النشاط البدني المنتظم في تقليل مستويات التوتر والوقاية من الصداع.

ابحث عن الأنشطة التي تجلب لك السعادة والاسترخاء. قد يكون من الصعب التعامل مع صداع المعدة، ولكن دمج هذه العلاجات المنزلية الطبيعية في روتينك يمكن أن يوفر الراحة ويعزز صحة الجهاز الهضمي.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الاستجابات الفردية قد تختلف. لذا يُنصح دائمًا بالتشاور مع أخصائي الرعاية الصحية للحصول على التشخيص المناسب والتوجيه بشأن إدارة الأعراض.