مستوطنون بحماية جيش الاحتلال يغلقون مدخل قرية اللبن الشرقية

أغلق مستوطنون بحماية ومساعدة جنود الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مدخل قرية "اللِّبن الشرقية" بمحافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية، وأعاقوا حركة السكان.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين وجنود الاحتلال وصلوا مدخل القرية بمركباتهم، وعرقلوا حركة الناس.

وأدى المستوطنون طقوسا دينية ورقصات على مدخل القرية بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وفي الأشهر الماضية شهد مدخل القرية احتكاكات ومناوشات بين ناشطين وجنود الاحتلال، وتسببت في تعطيل العملية الدراسية.

وعادة ما يتعرض طلبة مدرستي اللُّبن الشرقية الثانوية للبنات، والسّاوية/اللُّبن لاعتداءات عنيفة ومستمرة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون.

وتقع المدرستان بمحاذاة شارع حيوي مشترك، يسلكه مستوطنون والمواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين