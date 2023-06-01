"التعليم" تُوجّه نصائح وإرشادات مهمة لطلبة "التوجيهي" مع قرب الامتحانات النهائية

وجّهت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الأربعاء، نصائح وإرشادات مهمة لطلبة الثانوية العامة "التوجيهي" مع قرب الامتحانات النهائية للعام الجاري 2023/2024.

وفي أولى نصائحها، قالت الوزارة: "ركّز على الكتاب الوزاري، واطّلع على النماذج الاسترشادية، وتجنّب القراءة من أكثر من مصدر أو كتاب أثناء الامتحانات، فكثرة الملخصات قُبيل الامتحان تُحدث تَشتُّتًا وإرباكًا".

وكانت ثاني نصيحة بضرورة استثمار الوقت جيدًا ما بين الامتحانات واختيار الأوقات المناسبة للمذاكرة، وعدم نسيان أن تأخذ قسطًا من الراحة أو النوم.

اقرأ أيضًا: للنجاح والتفوق.. دعاء توجيهي "الثانوية العامة"

ودعت للتركيز على ساعات الصباح، "فكل الدراسات التربوية تشير إلى أنّ أفضل وقت للاستيعاب والفهم هو وقت الصباح واختر طريقة المذاكرة التي تناسبك وتناسب المبحث الدراسي، مع قراءة واعية متأنية تحليلية لما بين السطور".

ونصحت الوزارة الطلبة بذكر الله، وقراءة "ألا بذكر الله تطمئن القلوب" أو بعض الأدعية المأثورة" "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي "اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا".

وفي خصلة إرشاد قالت: "لا تنس نصيبك من استراحات متقطعة، فالقراءة المتواصلة تُسبّب لك الإرهاق وتُضعف قدرتك على التركيز، فأخذ قسط من الراحة (8 – 10) دقائق بين ساعات المذاكرة أو 1200) دقيقة بعد الانتهاء من وحدة دراسية كاملة من شأنه أن ينشط ذاكرتك، ويسهم في تركيزك ويزيد من تحصيلك.

وطالب بضرورة الحرص على الكتابة بخط واضح ومقروء، وتنظيم إجابتك في دفتر الإجابة، لا تكترث بمن يُسلّم قبلك كراسة الإجابة، راجع إجاباتك قبل تسليم الورقة، فكثير من الطلبة قد تَبيّن لهم نسيان سؤال أو فرع نتيجة الضغط أو الاستعجال.

اقرأ أيضًا: طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" 2023 في فلسطين

وأضافت: "تَجنّب مراجعة الامتحان الذي انتهيت منه بمجرد وصولك إلى بيتك، فالوقت المستهلك في المراجعة لا يجدي ولا يفيد، ومن الأجدى استثماره للامتحان التالي.

ودعت الوزارة ناصحة الطلبة بإلقاء نظرة مبدئية سريعة على الأسئلة في بداية الامتحان وننصح بعدم استهلاك الكثير من الوقت في تقليب الورقة إذ لا يعقل استهلاك (15 أو 20 دقيقة قبل الشروع في الإجابة، ويكفي وقفة متأنية عند تحديد السؤال الذي يناسبك من الأسئلة الاختيارية ابدأ بإجابة السؤال الذي تستأنس به وتستسهل الإجابة عنه- اقرأ السؤال قراءة متأنية وفاحصة ودقيقة لتعرف المطلوب منه قبل الشروع في الإجابة.

المصدر / فلسطين أون لاين