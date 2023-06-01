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مطلوب مهندس مدني للعمل في بلدية بيت لاهيا
تهويد التعليم.. مخطط إسرائيلي تتصاعد وتيرته في القدس
جيش الاحتلال يكشف أسباب إيقافه العمل بطائرات الهليكوبتر القتالية
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تفاصيل الخبر
مطلوب مهندس مدني للعمل في بلدية بيت لاهيا
01 يونيو 2023 . الساعة 11:39 بتوقيت القدس
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg
للتسجيل عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/DxGbxKk6qQrztN4y9
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