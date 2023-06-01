فلسطين أون لاين

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مستوطنون بحماية جيش الاحتلال يغلقون مدخل قرية اللبن الشرقية

"التعليم" تُوجّه نصائح وإرشادات مهمة لطلبة "التوجيهي" مع قرب الامتحانات النهائية

مطلوب مهندس مدني للعمل في بلدية بيت لاهيا

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لجنة دعم الصحفيين: 53 انتهاكًا بحقّ الصحفيين خلال مايو

الجامعة العربية ترحب بقرار أوروبي لمقاطعة بضائع المستوطنات

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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

وظيفة شاغرة في جمعية أجيال للإبداع و التطوير بغزة

مطلوب مهندس مدني للعمل في بلدية بيت لاهيا

01 يونيو 2023 . الساعة 11:39 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

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للتسجيل عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/DxGbxKk6qQrztN4y9

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