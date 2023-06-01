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جيش الاحتلال يكشف أسباب إيقافه العمل بطائرات الهليكوبتر القتالية

01 يونيو 2023 . الساعة 10:41 بتوقيت القدس
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طائرة قتالية للاحتلال

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على عطل فني غير معتاد خلال عملية تفتيش روتينية لصيانة مروحية شراف (أباتشي) القتالية.

وعقب الكشف عن النتائج، قرر قائد سلاح جو "تومر بار" إيقاف مجموعة طائرات الهليكوبتر القتالية حتى تفتيش جميع المروحيات، من أجل استبعاد إمكانية اكتشاف عطل مماثل في طائرات الهليكوبتر الأخرى من النظام نفسه.

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وأوضح مسؤول عسكري في جيش الاحتلال لولا العبري، أنّ الخلل في المروحية يعود إلى نقص الإمداد بالهواء للمحرك، ما أدى إلى ارتفاع درجة حرارته.

وأضاف، بأنّ طاقم الطائرة اكتشف العطل أثناء تحليقهم فوق البحر وأغلقوا أحد المحركات وهبطوا بالمحرك الآخر.

وتَقرَّر تشديد إجراءات التفتيش على جميع الطائرات المروحية في النظام بعد اكتشاف الضرر، لذلك تَقرّر إيقاف النظام حتى تتضح الظروف.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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