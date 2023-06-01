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الداخلية بغزة تُصدر تنويهًا بشأن اعتماد الكشف القادم للسفر وفقًا للنظام الجديد

01 يونيو 2023 . الساعة 10:08 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الخميس، تنويهًا مهمًا للمسافرين عبر معبر رفح البري، بشأن اعتماد الكشف الجديد (22/2023)، وفقًا للنظام الجديد.

وقال المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود، العقيد هشام محمود عدوان، في بيان مقتضب: إن "رسائل وصلت للمواطنين وأشعارات عبر تطبيق خدمات المواطنين، مطالبتً بمتابعة الهيئة عبر الرابط من خلال بوابة خدمات المواطنين".

وبين أن ذلك يتم من خلال تطبيق خدمات المواطنين للهواتف الذكيه عبر متجر android و IOS.

المصدر / فلسطين أون لاين
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