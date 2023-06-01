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وظيفة شاغرة في جمعية أجيال للإبداع و التطوير بغزة

01 يونيو 2023 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن جمعية أجيال للإبداع و التطوير بغزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة وذلك وفقاً لما يلي :

- المسمى الوظيفي : موظف  متابعة وتقييم MEAL Officer

- المكان: جمعية أجيال للإبداع و التطوير/غزة

- المدة: مؤقتة.

- نوع الوظيفة: دوام جزئي.

- تاريخ البدء: في أقرب وقت ممكن

المهام الأساسية:

- تطوير نظام MEAL ، بما في ذلك تصميم إطار للرصد والتقييم والمحاسبة والتعلم لأنشطة المشروع وتحديد طرق جمع البيانات التي سيتم استخدامها للمراقبة والتنفيذ الفعالين.

- يدعم تطوير أدوات التقييم وجمع بيانات جودة الرؤساء.

- الاحتفظ بسجلات دقيقة للبيانات والأنشطة ومشاركة المجتمع / المستفيدين في أنشطة المراقبة.

- التأكد من أن البيانات يتم جمعها وتسجيلها بشكل أخلاقي وضمن صلاحيات سياسة أجيال بشأن السرية والموافقة.

- يدعم استخدام المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا من أجل التنمية للنهوض بأهداف المتابعة والتقييم.

- يقود التحليلات الكمية والنوعية للبيانات والمناقشات العاكسة حول مراقبة البيانات المستمرة.

- يطور وينفذ الأنشطة وفقًا لخطة الوجبة.

- يضمن المساءلة أمام المستفيدين المستهدفين ، ويدعم استخدام آلية التغذية الراجعة والاستجابة.

- يدعم تقييمات المشروع والمراجعات كما هو مطلوب.

- تدمج منظورات الحماية والنوع الاجتماعي في جميع مجالات العمل ، لضمان المشاركة المتساوية للنساء والرجال والفتيان والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات جمع البيانات.

- يشارك في تقييمات المشاريع المحددة (خط الأساس ، خط النهاية) وتقييم الاحتياجات متعددة القطاعات والدعم في عملية اختيار المستفيدين.

- يطور مواد المعلومات الخاصة بالشكاوى وآليات الاستجابة.

- يدير آلية ملاحظات المستفيد من خلال تلقي الشكاوى وتقديمها بناءً على البروتوكولات المحددة مسبقًا.

- يحافظ على سرية سجلات الشكاوى ولا يمكن الوصول إليها إلا للموظفين المعنيين وفقًا لإرشادات آلية الملاحظات الداخلية.

- يحدد الدروس المستفادة ويوثقها ويولد أفضل الممارسات.

- يشارك / يسهل في تقييمات المشاريع الداخلية ومراجعات التعلم المخصصة للدروس المستفادة واتخاذ القرارات التشغيلية.

- إعداد تقارير المراقبة المنتظمة بما في ذلك تحليل البيانات المستمر مع حالة تقدم التنفيذ.

- يعد مناقشة مجموعة التركيز والتقارير النوعية الأخرى.

- يؤدي أي واجبات أخرى ذات صلة قد يتم تعيينها.

المؤهلات:

- درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة في تخصص  العلوم الاجتماعية( علم اجتماع - خدمة اجتماعية ) أو البحوث أو الهندسة أو الإدارة أو أي مجال آخر ذي صلة.

- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في المراقبة والتقييم والتعلم والإدارة القائمة على النتائج .

- الطلاقة في اللغة الإنجليزية (شفهيًا وكتابيًا).

المعرفة والمهارات:

- يعتبر المستخدم الواثق لحزم MS Windows و MS Office (Excel ، Word ، PowerPoint ، Power BI) ، معرفة واستخدام الحزم الإحصائية الأخرى ميزة إضافية

- مهارات تواصل وتواصل ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.

- مهارات اتصال وتنسيق ممتازة ، وشخصية قوية.

- مهارات تخطيط وإدارة ممتازة.

- المبادرة والاعتماد على الذات والتعاونية.

- الوقت الممتاز ومهارات الإدارة التنظيمية والتحفيز.

- قدرة ممتازة على العمل تحت الضغط وتنفيذ مهام متعددة.

طريقة التسجيل

- يتم تشجيع المرشحين من الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة على التقدم لهذه الوظيفة.

- يجب على المرشحين المهتمين تقديم سيرهم الذاتية وخطاب التغطية باللغة الإنجليزية من خلال الضغط  ( هنا )

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات 05/06/2023 الساعة 4:00 مساءً.

- سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة.

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