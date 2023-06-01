وظيفة شاغرة في جمعية أجيال للإبداع و التطوير بغزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية أجيال للإبداع و التطوير بغزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة وذلك وفقاً لما يلي :
- المسمى الوظيفي : موظف متابعة وتقييم MEAL Officer
- المكان: جمعية أجيال للإبداع و التطوير/غزة
- المدة: مؤقتة.
- نوع الوظيفة: دوام جزئي.
- تاريخ البدء: في أقرب وقت ممكن
المهام الأساسية:
- تطوير نظام MEAL ، بما في ذلك تصميم إطار للرصد والتقييم والمحاسبة والتعلم لأنشطة المشروع وتحديد طرق جمع البيانات التي سيتم استخدامها للمراقبة والتنفيذ الفعالين.
- يدعم تطوير أدوات التقييم وجمع بيانات جودة الرؤساء.
- الاحتفظ بسجلات دقيقة للبيانات والأنشطة ومشاركة المجتمع / المستفيدين في أنشطة المراقبة.
- التأكد من أن البيانات يتم جمعها وتسجيلها بشكل أخلاقي وضمن صلاحيات سياسة أجيال بشأن السرية والموافقة.
- يدعم استخدام المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا من أجل التنمية للنهوض بأهداف المتابعة والتقييم.
- يقود التحليلات الكمية والنوعية للبيانات والمناقشات العاكسة حول مراقبة البيانات المستمرة.
- يطور وينفذ الأنشطة وفقًا لخطة الوجبة.
- يضمن المساءلة أمام المستفيدين المستهدفين ، ويدعم استخدام آلية التغذية الراجعة والاستجابة.
- يدعم تقييمات المشروع والمراجعات كما هو مطلوب.
- تدمج منظورات الحماية والنوع الاجتماعي في جميع مجالات العمل ، لضمان المشاركة المتساوية للنساء والرجال والفتيان والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات جمع البيانات.
- يشارك في تقييمات المشاريع المحددة (خط الأساس ، خط النهاية) وتقييم الاحتياجات متعددة القطاعات والدعم في عملية اختيار المستفيدين.
- يطور مواد المعلومات الخاصة بالشكاوى وآليات الاستجابة.
- يدير آلية ملاحظات المستفيد من خلال تلقي الشكاوى وتقديمها بناءً على البروتوكولات المحددة مسبقًا.
- يحافظ على سرية سجلات الشكاوى ولا يمكن الوصول إليها إلا للموظفين المعنيين وفقًا لإرشادات آلية الملاحظات الداخلية.
- يحدد الدروس المستفادة ويوثقها ويولد أفضل الممارسات.
- يشارك / يسهل في تقييمات المشاريع الداخلية ومراجعات التعلم المخصصة للدروس المستفادة واتخاذ القرارات التشغيلية.
- إعداد تقارير المراقبة المنتظمة بما في ذلك تحليل البيانات المستمر مع حالة تقدم التنفيذ.
- يعد مناقشة مجموعة التركيز والتقارير النوعية الأخرى.
- يؤدي أي واجبات أخرى ذات صلة قد يتم تعيينها.
المؤهلات:
- درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة في تخصص العلوم الاجتماعية( علم اجتماع - خدمة اجتماعية ) أو البحوث أو الهندسة أو الإدارة أو أي مجال آخر ذي صلة.
- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في المراقبة والتقييم والتعلم والإدارة القائمة على النتائج .
- الطلاقة في اللغة الإنجليزية (شفهيًا وكتابيًا).
المعرفة والمهارات:
- يعتبر المستخدم الواثق لحزم MS Windows و MS Office (Excel ، Word ، PowerPoint ، Power BI) ، معرفة واستخدام الحزم الإحصائية الأخرى ميزة إضافية
- مهارات تواصل وتواصل ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.
- مهارات اتصال وتنسيق ممتازة ، وشخصية قوية.
- مهارات تخطيط وإدارة ممتازة.
- المبادرة والاعتماد على الذات والتعاونية.
- الوقت الممتاز ومهارات الإدارة التنظيمية والتحفيز.
- قدرة ممتازة على العمل تحت الضغط وتنفيذ مهام متعددة.
طريقة التسجيل
- يتم تشجيع المرشحين من الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة على التقدم لهذه الوظيفة.
- يجب على المرشحين المهتمين تقديم سيرهم الذاتية وخطاب التغطية باللغة الإنجليزية من خلال الضغط ( هنا )
- الموعد النهائي لتقديم الطلبات 05/06/2023 الساعة 4:00 مساءً.
- سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة.