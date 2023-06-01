الاحتلال ينقل الأسير القيادي بحركة حماس رأفت ناصيف إلى عزل "مجدو"

أفادت مصادر حقوقية، بأن سلطات الاحتلال نقلت، اليوم الخميس، الأسير القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رأفت ناصيف، من عزل سجن النقب إلى عزل (سجن مجدو).

وتواصل إدارة سجون الاحتلال عزل القيادي ناصيف من طولكرم، وحرمانه من الزيارة منذ أكثر من أربعة أشهر، علماً أنه معتقل إدارياً منذ شهر يونيو لعام الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن القيادي ناصيف يعاني من عدة أمراض مزمنة، وأمضى في اعتقالات سابقة داخل سجون الاحتلال 21 عاماً، ضمنها 13 عاماً في الاعتقال الإداري.

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ويُعد ناصيف أحد الشخصيات القيادية والاعتبارية في طولكرم وكان أحد المرشحين في قائمة القدس موعدنا لانتخابات المجلس التشريعي التي تم الغائها.

ويتعمد الاحتلال استهداف القيادي ناصيف بشكل متكرر، عبر الاعتقال والاستدعاء بشكل مستمر، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

المصدر / فلسطين أون لاين