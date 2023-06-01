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وسط دعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا

بالفيديو عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

01 يونيو 2023 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات مقدسية لإحياء الفجر العظيم بالمسجد غدًا الجمعة.

من جهتها، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا "المسجد الأقصى"، ونظّموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

وبينما تفرض قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، يواصل المقدسيون دعواتهم للرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرض لها.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #مستوطنون #الفجر العظيم

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