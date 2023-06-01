"الأشغال" تكشف النقاب عن حجم حاجتها لإعادة بناء البيوت المدمرة ووتيرة المشاريع المصرية

غزة/ رامي رمانة:

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة: إن إتمام عملية إعادة إعمار البيوت المدمرة من جراء العدوانات الإسرائيلية يحتاج لأكثر من 212 مليون دولار، مؤكدة أن تنفيذ المشروعات المصرية "يسير بوتيرة جيدة للغاية".

وبين المدير العام للإعمار وشؤون المديريات بالوزارة محمد عبود أن العدوان الإسرائيلي على القطاع في 9 مايو الماضي، تسبب في تدمير (120) وحدة سكنية كليًّا، و(121) وحدة سكنية بشكل جزئي غير صالح للسكن، و(3077) وحدة هُدمت جزئيًّا، مقدرًا القيمة المالية لإعادة إعمارها جميعًا بأكثر من (10) ملايين دولار.

وأضاف عبود لصحيفة "فلسطين" أمس، أن عدد الوحدات السكنية المهدمة كليًّا قبل العدوان الأخير ولم تعمر بعد بلغ (1968) وحدة، وتحتاج لإعادة بنائها لنحو (95) مليون دولار، كما بلغ عدد الوحدات السكنية ذات الهدم الجزئي (90) ألف وحدة، وتحتاج لإعادة بنائها (107) ملايين دولار.

وذكر أن مجتمع المانحين ما زال يعزف عن إعادة إعمار الأبراج السكنية المهدمة، ما يشكل تحديًّا كبيراً لدى وزارة الأشغال في عملية إعادة الإعمار، إلى جانب استمرار شح التمويل.

المشاريع المصرية

في سياق متصل قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، د.م جواد الأغا: إن تنفيذ المشروعات المصرية في القطاع يسير بوتيرة جيدة للغاية، مشيرًا إلى أن وفدًا هندسيًّا مصريًّا بدأ زيارة إلى قطاع غزة.

وأوضح الأغا في بيان أمس، أن المشاريع المصرية تنقسم إلى: مشروع المدن السكنية، ويتضمن 3 مدن تحمل اسم "دار مصر"، ومشروعات الطرق، وأهمها طريق الكورنيش المصري في شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أن المشاريع المصرية للطرق في غزة تشمل 3 مشروعات، مستدركًا: "المساران متكاملان، ونسبة الإنجاز في مشاريع الطرق للكورنيش فيما يخص المرحلتين الأولى والثانية بلغت أكثر من 95٪، وهناك مشروعان للطرق على وشك أن يُنجَزا، والطريق الثالث بُدأ العمل فيه متأخرًا، ونسبة الإنجاز فيه تقريبًا 50٪".

وأضاف أن المرحلتين الأولى والثانية للطرق تتضمنان شارع الكورنيش، بطول 4.5 كيلومتر على شاطئ بحر شمال غزة، متابعًا: "تقريبًا أُنهِيَ العمل في ذلك المشروع، وبلغ آخر مراحله، وتجرى حاليًّا اللمسات الأخيرة فيه، أما المشروع الثالث فهو طريق بيت لاهيا، ويصل بين الكورنيش وإحدى المدن السكنية المصرية التي تُشيّد هناك".

ولفت إلى أن معظم مشروع تطوير وتأهيل كورنيش غزة أُنجز ضمن المنحة المصرية لإعادة الإعمار، قائلًا: "أُنجز المشروع بشكل رائع، رغم أن المنطقة شهدت ظروفًا صعبة للغاية، واحتاجت الكثير من التطور العمراني، لأنها منطقة زراعية وسياحية، وبالتالي وجود الكورنيش بهذا الشكل الراقي الذي نُفِّذ وفق أحدث المواصفات ينعكس إيجابيًّا على النمو السكاني والتخطيط الحضري والعمراني في شمال غزة، ويُحيي هذه المنطقة ويجعلها نقطة جذب سياحي واستثماري للكثير من المواطنين".

وذكر أن وزارة الأشغال، في بداية المنحة المصرية، طرحت فكرة تشييد اثنين من كباري السيارات لتقليل الاكتظاظ المروري في تقاطعين أساسيين داخل غزة، هما السرايا والشجاعية، لكن تم التراجع عن ذلك فيما بعد نتيجة بعض الصعوبات الفنية، والاستعاضة عنهما بإدارة مرورية للتقاطعين، مع تنفيذ بعض التوسيعات والإجراءات التي تخفف الازدحام.

وحول مشروعات المدن السكنية الثلاث، قال وكيل وزارة الأشغال: "المدن السكنية بطبيعة الحال تحتاج وقتًا أطول في الإنشاء، ونسبة الإنجاز فيها تجاوزت الـ50٪، ومرحلة الإنشاءات والهيكل الخرساني انتهت تقريبًا في معظم البنايات، وبدأت عملية التشطيب بمراحلها المختلفة".

وأكد بدء عمليات الإنشاء في 68 عمارة داخل المدن الثلاث، وانتهاء أعمال الخرسانة في معظمها، مشيرًا إلى أن كل عمارة سكنية في المدن المصرية الثلاث تتكون من 5 طوابق، يحتوي كل منها على 4 شقق سكنية، أي أن عدد الوحدات السكنية يصل إلى 1360 وحدة.

ونبه إلى أن العمل بدأ متأخرًا في بعض تلك العمارات نتيجة عدة عقبات تعلقت بوجود تعديات على بعض الأراضي أو اكتشاف آثار، ما أجل عملية التشييد فيها.

واستطرد: "كل عمارة على الأقل يوجد بها 20 شقة سكنية، والطراز المعماري الذي استُخدم كان من تصميم المهندسين والمكاتب الاستشارية المصرية، وعندما عرض علينا وجدنا أنه يوفر نقلة لدينا في الطراز المعماري".

وعن زيارة الوفد الهندسي المصري قال: "إنها طبيعية لمتابعة سير العمل، ومناقشة بعض الملاحظات الفنية التي يمكن تلافيها، وكذلك الاحتياجات والمتطلبات، حيث زار الوفد المصري برفقة وزارة الأشغال المشاريع الثلاثة، وأبدى ارتياحه من تقدم العمل فيها، وكانت هناك بعض الملاحظات الفنية البسيطة بالطبع، وبعض المتطلبات والاحتياجات، وتمت معالجتها والتوافق عليها بكل سهولة".

وفي 18 مايو 2021 أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، عقب العدوان الإسرائيلي في ذلك الوقت.