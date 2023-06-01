الطقس: كتلة هوائية حارة تسبب ارتفاعاً ملموساً على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر فلسطين، اليوم الخميس، بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس 1 يونيو

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ودافئا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 2 يونيو

وغدا الجمعة، تكون الأجواء خماسينية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة ومغبرة أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، ويُحتمل في ساعات المساء والليل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس السبت 3 يونيو

أما السبت؛ فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الأحد 4 يونيو

فيما يكون الجو يوم الأحد المقبل، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبيا في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين