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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

01 يونيو 2023 . الساعة 08:21 بتوقيت القدس
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الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الشبان.

ووفق إفادة المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين، حيث نقلتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وفي السياق، اقتحمت عدة مناطق بمحافظات جنين وطولكرم ونابلس، تخللتها مواجهات عنيفة ومداهمات لمنازل واعتقال لأحد الشبان.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية، واعتقلت الشاب محمد حسين أحمد كميل، بعد مداهمة منزله في البلدة قبل أن تنسحب.

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وفي محافظة طولكرم، اقتحم عدد كبير من آليات الاحتلال مخيمي طولكرم ونور شمس، شرقي المدينة، واندلعت مواجهات عنيفة واشتباكات متقطعة.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة المساكن الشعبية شرق المدينة، وانسحبت بعد تعرضها لرشقات من رصاص المقاومين.

وشهدت بلدة سبسطية اقتحاما من قبل دوريات الاحتلال، وداهمت منزل رئيس البلدية محمد عازم، وأجرت معه تحقيقا ميدانيا، وما لبثت أن انسحبت من البلدة.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال الشاب علاء نجيب من البلدة القديمة، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

المصدر / فلسطين أون لاين
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