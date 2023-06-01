إصابة شاب برصاص الاحتلال على حاجز شعفاط بالقدس المحتلة

أصيب شاب فلسطيني فحر اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص على سيارة مدينة فلسطينية يقودها شاب، فور وصوله للحاجز.

وأشارت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز قبل وصول الشاب إليه، فيما يبدو أنه كمين متعمد لإطلاق النار عليه.

وأوضحت المصادر أن الشاب أصيب بجراح فوق المتوسطة، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة شبان آخرين تواجدوا في المنطقة. وعقب الجريمة الجديدة، أغلقت قوات الاحتلال الحاجز، وحضرت للمكان تعزيزات من القوات

المصدر / فلسطين أون لاين