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طالع أسعار المحروقات في فلسطين لشهر يونيو

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صورة طالع أسعار المحروقات في فلسطين لشهر يونيو

01 يونيو 2023 . الساعة 03:06 بتوقيت القدس
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أسعار المحروقات في فلسطين

أعلنت الهيئة العامة للبترول، أسعار المحروقات والغاز لشهر حزيران/ يونيو المقبل.

ووفقًا للأسعار، فقد طرأ ارتفاع طفيف على سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان، الأكثر استخدامًا في السوق الفلسطيني، ليبلغ 6.61 شيقل، مقارنة مع 6.58 خلال شهر أيار/ مايو.

كما ارتفع سعر لتر البنزين من نوع 98 أوكتان بواقع 5 أغورات، ليبلغ 7.33 شيقل.

في المقابل، طرأ انخفاض طفيف على سعر لتر السولار ليبلغ 5.91 شيقل مقارنة مع 5.93 خلال شهر أيار/ مايو، كما انخفض سعر لتر الكاز بصورة مماثلة.

ولم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز، حيث ستباع اسطوانة 2.5 كيلوغرام بـ 15 شيقلا، واسطوانة 5 كيلوغرامات بـ 30 شيقلا، واسطوانة 12 كيلوغرام بـ 70 شيقلا، واسطوانة 48 كيلوغرام 280 شيقلا، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 3.06 شيقل، وكيلوغرام الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 5.37 شيقل، وخدمة توصيل الأسطوانة للمستهلك 2 شيقل.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذّرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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