قوة خاصة إسرائيلية تقتحم مخيم نور شمس بطولكرم

اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الخميس، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوة خاصة من جيش الاحتلال وقعت في كمين محكم للمقاومين في مخيم نور شمس، حيثُ تمكن المقاومين من تفجير عدة عبوات محلية الصنع وأطلقوا النار تجاههم بكثافة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأشعل الشباب الثائر في المخيم الإطارات المطاطية، تزامنًا مع تفعيل صافرات الإنذار في المدينة.

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ودعا الشباب الثائر الأهالي عبر مكبرات الصوت في مساجد طولكرم، لضرورة النزول للشوارع والتصدي لاقتحام الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين