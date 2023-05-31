مقتل عراقي في صفوف فاجنر بأوكرانيا

قال يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يوم الأربعاء إن مواطنا عراقيا يقاتل مع مجموعته لقي حتفه في أوكرانيا في أوائل أبريل نيسان في أول حالة مؤكدة لمقتل مواطن من الشرق الأوسط في الصراع.

وقال موقع إلكتروني إخباري روسية في وقت سابق إن العراقي عباس أبو ذر وتوت لقي حتفه في السابع من أبريل نيسان بعد يوم من وصوله إلى مستشفى لمجموعة فاجنر في مدينة لوجانسك التي تسيطر عليها روسيا بشرق أوكرانيا.

واضطلع بمعظم القتال في باخموت مقاتلون كانوا ينفذون أحكام إدانة واستقطبتهم فاجنر من السجون بوعد بالعفو إذا صمدوا ستة أشهر على جبهات القتال في أوكرانيا.

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وردا على طلب من رويترز للتعليق، أكد بريجوجن أنه جند وتوت في السجن، قائلا إنه ليس أول مواطن عربي ينضم لقواته من السجن.

وقال إن وتوت قاتل ببسالة و"مات بطلا".

وجاء في الموقع الإخباري أن وتوت أصيب في باخموت الواقعة في إقليم دونيتسك التي قال بريجوجن إن فاجنر سيطرت عليها في منتصف مايو أيار بعد معركة احتدمت منذ العام الماضي.

وقال بريجوجن في وقت سابق إن الصراع كبد مجموعته 20 ألف من أرواح أفرادها.

وفي مقطع مصور نشره موقع الوكالة يظهر رجل قيل إنه والد وتوت وهو يتلقى أوسمة تكريم لابنه بعد وفاته وأنه أيد قراره بالانضمام لفاجنر "متطوعا".

وظهر الرجل وهو يقول إن عباس أراد الفوز بحريته وأراد أن يكون رجلا يدافع عن حريته وعن نفسه وإنه أخبره بأنه وجد حريته في روسيا.

وتظهر وثائق قضائية اطلعت عليها رويترز أن محكمة في مدينة قازان الروسية أصدرت حكما في يوليو تموز 2021 بسجن وتوت أربع سنوات ونصف عن اتهامات تتعلق بالمخدرات.

وجاء في الوثائق أن وتوت كان طالبا في السنة الأولى في جامعة فنية.

المصدر / رويترز