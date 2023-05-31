البرازيل تتخطى تونس وتبلغ ربع نهائي كأس العالم تحت 20 عاماً

بلغ المنتخب البرازيلي ربع نهائي كأس العالم تحت 20 عاماً المقامة في الأرجنتين بفوزه على نظيره التونسي 4-1 الأربعاء.

سجّل للبرازيل كل من ماركوس ليوناردو من ركلة جزاء (11) وأندري سانتوس (31 و90+10) وماتيوس مارتينس (90+1) ولتونس محمود غربال (90+13).

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ولعب المنتخب البرازيلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 بعد طرد الحكم للمدافع روبيرت رينان.

وبلغت كولومبيا الدور ربع النهائي أيضا بفوزها الكبير على سلوفاكيا بخمسة أهداف لأوسكار كورتيس (48 و90+4) وجاسر أسبرييا (50) وتوماس أنخل غوتييريس (52 و63) مقابل هدف لتيموتي يامبور (87).