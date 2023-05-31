تطبيق ذكاء اصطناعي يكشف المنتجات المقلدة عبر كاميرات الهواتف

تبلغ قيمة مجال المنتجات المقلدة العالمية 2.3 تريليون دولار حالياً، فهناك طلب عليها بالتأكيد، لكن تبدأ المشاكل عندما تشتري منتجاً غير أصلي دون علمك.

لذلك قامت الشركة المطورة للتطبيقات Alitheon بتطوير تطبيق FeaturePrint الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لكشف النسخ المقلدة والمزيفة عن مجموعة متنوعة من المنتجات من صورة واحدة فقط.

وفقاً لما تقوله الشركة المطورة، لا يحتاج تطبيق FeaturePrint سوى صورة من هاتف ذكي ليستطيع معرفة البصمة الرقمية لأي منتج وتأكيد أصالته.

إذ يقوم الذكاء الاصطناعي في التطبيق بالتعرف على التفاصيل السطحية الدقيقة للمنتجات المادية ويحولها إلى هوية رقمية فريدة، فلكل غرض هوية مختلفة تميزه حتى عن المنتجات الأخرى من نفس خط الإنتاج.

بشكل مفصل أكثر، يستخدم التطبيق كاميرا الهاتف ويعطي كل منتج هوية مكونة من مجموعة من الأرقام وفقاً لسماته الفريدة.

فلا يعتمد التطبيق على السمات المشتركة بين المنتجات المتشابهة، بل يحتفظ بالمعلومات التي تجعل ذلك المنتج بالذات فريداً فقط ولا يهتم بنوعه.

فمثلاً، قد يتعرف التطبيق على معالج معين بكونه معالج Intel Core i9، وليس بكونه واحداً من المعالجات التي تنتجها Intel.

إذاً يعمل تطبيق FeaturePrint عمل الباركود أو رموز QR أو علامات RFID على المنتجات المادية، وميزته الأساسية هو أنه على عكس الخيارات الأخرى لا يمكن تزويره أو إزالته مثل العلامات السابقة، لكنك لا تستطيع استخدامه بعد؛ فهو غير متوفر على متاجر التطبيقات، وهو مخصص للشركات فقط.

تستخدم التطبيق جمعية سوق السبائك في لندن لتصديق السبائك الذهبية والتأكد من شرعية مصادرها، إذ قال روي جانزارسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Alitheon: “الشركات والمستهلكون معتادون على الحصول على المعلومات بسهولة، والآن يمكنهم التأكد من أن سبيكة الذهب أو المنتج الذهبي الذي يشترونه أصلي ومن مصادر أخلاقية وقانونية من صورة بسيطة يلتقطونها على هواتفهم.”

كما يقول الرئيس التنفيذي: “تربط تقنية الذكاء الاصطناعي البصري في FeaturePrint بين العالمين المادي والرقمي بشكل آمن، فهويات FeaturePrint هو تمثيل رقمي للسمات العشوائية الفريدة لكل منتج، وقدرة هذه الميزة عالية على تمييز المنتجات من الملايين من المنتجات المتشابهة أو حتى “المتطابقة”.”