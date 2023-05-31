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بث مباشر مباراة روما ضد إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

31 مايو 2023 . الساعة 21:52 بتوقيت القدس
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مباراة روما ضد إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

بث مباشر الآن لمباراة روما الإيطالي ضد إشبيلية الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي "يوربا ليج"

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