هجوم خطير يستهدف أسرى نفحة.. تعرَّف إلى تفاصيله

كشف مكتب إعلام الأسرى اليوم الأربعاء عن تفاصيل الهجوم العدواني الذي تعرَّض له أسرى قسم 12 في سجن نفحة الصحراوي.

وذكر إعلام الأسرى أنه "في فجر 28 آيار/ مايو، اقتحمت قوات تابعة لإدارة السجون قسم 12 في سجن نفحة الصحراوي معزّزة بقوة من المتسادا والناحشون ووحدات درور ويماز والشاباص، حيث تمَّ اقتياد أسرى القسم مكبَّلين إلى قسم آخر داخل السجن وادَّعت إدارة السجن حينها ضبط 4 هواتف خليوية داخل القسم".

وأضاف "بقي الأسرى 4 أيام خارج القسم حتى انتهاء التفتيش الروتيني كما تدّعي إدارة السجون، وبعد عودة الأسرى وجدوا أنه تمَّ العبث بأغراض الغرف وتفتيشها بشكل يدلل على حقد وكراهية وانتقام".

وتابع "وجد الأسرى أنه تمَّ خلط محتويات الغرف وتكسير الأدوات الكهربائية ومصادرة الكثير منها وقطع الأسلاك وسكب مواد سائلة على ملابس الأسرى وإلقاء أغطية ومخدات على الأرض المبللة".

وكما تفاجأ الأسرى بتعليق صورة وزير أمن الاحتلال المتطرّف إيتمار بن غفير في غرفة رقم 64، بهدف استفزاز الأسرى وإيصال رسالة لهم وإرضاء النفسية المريضة لهذا الوزير المتطرّف.

وأكد إعلام الأسرى أن الحملة التي شنَّتها إدارة السجون لا تدلل على إجراء تفتيش روتيني فقط وإنما تهدف إلى الانتقام من الأسرى، مبينًا أن التخريب الذي حدث في قسم 12 لم يشهده الأسرى منذ سنوات طويلة.

وشدَّد أن على المؤسسات الحقوقية واجب لحماية الأسرى من هذا العدوان المتصاعد وفضح ممارسات "الشاباص" وإدارة السجون المخالفة للقانون الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين