قبيل عيد الأضحى.. تعرَّف إلى كميات العجول والخراف في غزة

أكدت وزارة الزراعة توفر الأضاحي من العجول والخراف في أسواق قطاع غزة بأعداد تتناسب مع احتياجات المواطنين، مشيرة إلى اقبال جيد من المواطنين على شراء الأضاحي.

جاء ذلك خلال تنظيم وحدة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، جولة ميدانية على عدد من مزارع العجول، قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك للاطلاع على استعدادات المربّين، وكذلك الوقوف على الإجراءات البيطرية والرقابية التي تقوم بها الطواقم الفنية بالوزارة.

وشملت الجولة، معبر كرم أبو سالم التجاري، ومزارع عجول في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالإضافة لتفقد المحجر البيطري بخان يونس، والمختبر البيطري المركزي بغزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة م. أدهم البسيوني، إن الجولة تأتي في إطار التأكد من توفر شروط الصحة والسلامة لدى الأضاحي بجميع أنواعها من عجول وأبقار وأغنام، إضافة لمراقبة المزارع والمحاجر التي تتواجد فيها.

وأضاف البسيوني في تصريح صحفي خلال الجولة، "أن الأضاحي المتوفرة مطابقة للمواصفات، إذ تخضع جميعها للفحص المخبري عند إدخالها إلى غزة للتأكد من سلامتها من أي أمراض".

وشدَّد على أن الوزارة تتبع إجراءات خاصة للتأكد من سلامة الأضاحي المستوردة من خارج القطاع، مؤكدًا أن هناك محجرًا خاصًّا بها لفحصها والتحقق من أهليتها وخلوها من الأمراض.

وأشار إلى أن الأضاحي متوفرة حاليًّا بأعداد تتناسب مع احتياج القطاع السنوي من العجول والخراف، حيث إن عدد العجول الموجودة في القطاع في هذه الفترة يصل إلى 17300 رأس بالإضافة إلى كميات من الخراف تُقدّر بـ19800 رأس، ولا يزال التجار يستوردون العجول والخراف.

وتابع: "قطاع غزة استهلك العام الماضي قرابة 18 ألف رأس عجل و22 ألف رأس من الأغنام ونتوقع أن يتم استهلاك نفس الكمية هذا العام أو يزيد قليلاً".

ولفت البسيوني بأن هناك لجانًا شكّلت لتهيئة المسالخ بما يتلاءم مع الشروط الصحية لمنع أي تجاوزات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.









المصدر / فلسطين أون لاين