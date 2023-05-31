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نابلس.. أجهزة السلطة تعتقل نائب رئيس بلدة عصيرة الشمالية براء جرارعة

31 مايو 2023 . الساعة 20:43 بتوقيت القدس
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اعتقلت أجهزة أمن السلطة، المهندس براء ياسين جرارعة نائب رئيس بلدية عصيرة الشمالية، وعضو المؤتمر العام لنقابة المهندسين بنابلس، بعد استدعائه للمقابلة صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر حقوقية بأن جرارعة اعتُقل بعد تلقيه استدعاءً من قبل جهاز وقائي السلطة في نابلس، للمرة الثانية خلال عدَّة أشهر.

والمهندس جرارعة، أسير محرر من سجون الاحتلال، ومعتقل سياسي لدى أجهزة السلطة عدَّة مرات، ويحمل شهادة الماجستير من كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية.

وعام 2021 كان جرارعة، ضمن قائمة التآلف الهندسية التي حصلت على ثقة المهندسين بفوزها في جميع مقاعد لجنة فرع نقابة المهندسين بمدينة نابلس. 

ولجرارعة بصمات واضحة في خدمة بلدة عصيرة الشمالية وتوفير مشاريع للبنية التحتية، كما ساهم بفتح مراكز تحفيظ القرآن الكريم في البلدة.

وتعتقل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، أكثر من 30 مواطناً معظمهم أسرى محرَّرون وطلبة جامعات، ونشطاء على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية.

ومن بين المعتقلين في سجون السلطة المطارد مصعب اشتية لليوم الـ255 على التوالي، رغم صدور عدَّة قرارات قضائية بالإفراج عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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