الاحتلال يبعد ناشطًا ومرابطة عن "الشيخ جراح" واعتداءات واعتقالات في القدس

أبعدت قوات الاحتلال ناشطًا مقدسيًّا ومرابطة عن حي الشيخ جراح، واعتدت على فعالية في الحي بالقدس المحتلة.

وسلَّمت سلطات الاحتلال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص قراراً بالإبعاد عن حي الشيخ جراح مدَّة أسبوعين.

وكما سلَّمت المرابطة المقدسيَّة نفيسة خويص قرارًا بالإبعاد مدَّة أسبوعين عن حي الشيخ جراح، بعد استدعائها للتحقيق ظهر اليوم.

واعتدت قوات الاحتلال على مشاركين في فعالية في الشيخ جراح، وأنزلت بعض الصور على بعض البوابات في الحي.

وكما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي عبد الرحمن شقيرات، والمقدسي علاء نجيب من البلدة القديمة.

وأوقفت قوات الاحتلال المصور الصحفي فراس هنداوي وسلَّمته بلاغاً للتحقيق.

وشهد عام 2023 استمراراً لانتهاكات الاحتلال بحق المقدسيين والمسجد الأقصى، في تأكيد واضح على إجرامه ومواصلة مخطَّطات التهويد والاستيطان بحق المدينة المقدَّسة.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" (2209) انتهاكات للاحتلال ومستوطنيه في القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو/أيار الماضي، أدَّت إلى استشهاد (8) مقدسيين، وإصابة (632) آخرين.

وبلغ عدد المبعدين عن القدس والمسجد الأقصى خلال العام الجاري (47) مبعداً، جلّهم من النشطاء المقدسيين والمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك والمدافعين عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين