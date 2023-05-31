قائد غزة الرياضي يطلب الرحيل

غزة/ وائل الحلبي:

طالب نجم غزة الرياضي ربحي شتيوي إدارة ناديه بالموافقة على رحيله عن صفوف الفريق والتوصل لاتفاق ودي لمنحه ورقة الاستغناء الخاصة به.

وقال شتيوي لـ:"فلسطين" :"أتمنَّى من إدارة نادي غزة الرياضي أن توافق على مغادرتي لأسوار الفريق، لكي يتسنَّى لي تأمين نفسي ومستقبلي في السنوات القادمة".

وأضاف :"أطمح لخوض تجربة في الضفة الغربية من أجل الوصول للمنتخب الوطني الذي يعد حلم أي لاعب في العالم أن يرتدي قميص بلاده وهذا ما يتمنَّى تحقيقه من خلال الانتقال لدوري المحترفين".

وكشف مصدر مطلع أن غزة الرياضي لا يمانع رحيل شتيوي مقابل دفع مبلغ مالي، حيث تجري حاليًّا مفاوضات بين اللاعب ومجلس الإدارة للتواصل إلى قيمة المبلغ الذي سيدفعه نظير الرحيل عن العميد.

ويعدُّ شتيوي أحد أبرز المواهب التي ظهرت في كرة القدم الغزية وتلقى العديد من العروض للعب في دوري المحترفين أو في الدوري الممتاز بغزة، إلا أن بلاطة أكثر الأندية سعيًا للتعاقد معه بعدما قدَّم له في الموسم الماضي عرضًا للانضمام للفريق، لكن عدم إصدار تصريح دخوله للضفة وقف سدًّا منيعًا أمام انتقاله، ليتجدَّد عرض بلاطة في الفترة الحالية على أمل أن تنجح مساعيه في استصدار تصريح دخول اللاعب للضفة.