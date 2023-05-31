البيرة: إشهار كتاب "الدكتور أكرم الخروبي أكاديمي من أجل فلسطين"

نظم مركز بيت المقدس للأدب بالتعاون مع بلدية البيرة اليوم الأربعاء حفل إشهار كتاب "الدكتور أكرم الخروبي أكاديمي من أجل فلسطين"، في قاعة مركز البيرة للشباب والطفولة.

وشارك في إشهار الكتاب الذي ألفه الكاتب والباحث عوني فارس، عائلة القيادي الراحل أكرم الخروبي، وعدد من الأكاديميين والمختصين بالأدب.

توثيق لمسيرة قائد

وقال فارس، إن فكرة الكتاب جاءت لتوثيق مسيرة القيادي الراحل أكرم الخروبي، من خلال تتبع مراحل حياته حسب رواية أهله وأصدقائه، ومن عملوا معه، والوثائق الرسمية لجعل سيرته متاحة للقراء والباحثين والسياسيين.

وأوضح فارس، أن الكتاب يتكون من مقدمة وجسم وخاتمة، وملحق صور به نبذة عن ميلاده وأسرته.

وأشار مؤلف الكتاب إلى أنه يتضمن سبعة أجزاء، فيها سرد لمراحل شبابه ورحلته في طلب العلم بمصر والولايات المتحدة وانجازاته العلمية.

كذلك يتحدث الكتاب عن بداية انضمامه للعمل الإسلامي، وقراره العودة إلى فلسطين، وانخراطه في المقاومة، وفترة سجن وأثره العميق في الحركة الأسيرة.

وعبر فارس عن أمله بأن يكون الكتاب إضافة نوعية، إلى جانب الأدبيات التي وثقت حياة القادة في الضفة الغربية والقدس.

وأضاف أن الخروبي، أكاديمي فذ وسياسي بارع وقيادي رصين أفنى حياته خدمة للقضية الفلسطينية، وله دور وطني بارز في مرحلة حرجة، فيما سمي حينه بالمسيرة السلمية.

وذكر فارس أن الخروبي مارس دوره القيادي في اتخاذ القرارات الصعبة والمؤثرة، وكان أحد قادة الحركة الأسيرة وشخصية علمية متميزة وصاحب سبق في كثير من الأبحاث والدراسات.

وأشار إلى أنه فضل التواجد في فلسطين على التدريس في جامعات أمريكية، وكان طلائعياً في خدمة شعبه، وأكاديمياً مشتبكا قدم الكثير وكان صاحب ضمير حي.

صاحب الظل

والخروبي قيادي في حركة حماس وقامة علمية وإدارية وشخصية إسلامية مرموقة، واعتبر نموذجا أكاديميا متميزا من الطراز المهني الذي أحبه الطلاب.

أكمل في أواسط التسعينات من القرن الماضي دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية بتخصص الكيمياء الحيوية، وعاد إلى فلسطين بعد أن شغفها حبا.

اعتقل الدكتور أكرم في شهر سبتمبر/ أيلول من العام 1999م لمدة عشر سنوات في سجون الاحتلال، وكان عنوانا لمرحلة من مراحل البناء الأول، واعتبر نعم الأمير والجندي، محاور من الدرجة الأولى.

مكث الخروبي في التحقيق لمدة قاربت الثلاثة شهور تعرض خلالها لكل أنواع التعذيب، حتى أعلن الاحتلال أنه ألقى القبض على رئيس المكتب الإداري لحركة "حماس" في الضفة الغربية "أكرم الخروبي".

وتوفي القائد والأسير المحرر البروفيسور أكرم الخروبي بمدينة رام الله في 4 من مارس عام 2021 بعد معاناته من مرض السرطان.

المصدر / فلسطين أون لاين