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ارتفاع عدد الأسرى المحكومين بالمؤبَّد إلى 558 بينهم 42 من القدس

31 مايو 2023 . الساعة 19:17 بتوقيت القدس
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ارتفع عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبَّد في سجون الاحتلال إلى 558 أسيراً، بينهم 42 أسيراً من القدس، أقدمهم الأسير سمير أبو نعمة المعتقل منذ عام 1986م.

ويعدُّ الأسير القسامي القائد عبد الله البرغوثي من بلدة بيت ريما في رام الله، الأعلى حكماً بالسجن ( 67 مؤبَّداً).

ومؤخراً أصدر الاحتلال حكما بالسجن المؤبَّد إضافة إلى 30 سنة بحق الأسيرين القساميين يوسف سميح عاصي، ويحيى محمد مرعي من سلفيت، وغرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون شيقل.

يُذكر أن محكمة الاحتلال وجَّهت تهمًا للأسيرين عاصي ومرعي، بتنفيذ عملية في مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي المواطنين في سلفيت.

ونفذت العملية في 29/04/2022م، على مدخل مستوطنة "أرئيل"، قُتل فيها مستوطن وأُصيب ثلاثة آخرون.

وبعد ساعات من المطاردة والتخبط والاستنفار، اعتقل الاحتلال منفذا العملية يوسف عاصي ويحيى مرعي، وكلاهما من قرية قراوة بني حسان قرب سلفيت.

وتبنَّت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس العملية، وقالت إنها جاءت ردّاً على عدوان الاحتلال الهمجي والغاشم على المسجد الأقصى، وعلى المصلّين في ساحاته.

وفي 26/7/2022 هدمت قوات الاحتلال منزلي عائلتي الأسيرين يوسف عاصي ويحيى مرعي، في بلدة قراوة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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