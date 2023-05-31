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أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية

31 مايو 2023 . الساعة 18:40 بتوقيت القدس
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عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي بمقر رئاستها في مدينة غزة اليوم الأربعاء، واطلعت على تقرير مفصل حول استعدادات المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم لعقد امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة على توفير الأجواء المناسبة للطلاب، متمنية لهم التوفيق والنجاح.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي: الشؤون الإدارية والبنية التحتية.

وأحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

إقرار توزيع الاحداثيات الوظيفية لوزارة الداخلية والأمن الوطني.

إبرام عقود خبراء مع مجموعة من الأطباء الاخصائيين، لتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

اعتماد الإطار المرجعي المعدل لإشغال المواقع الإشرافية للفئتين الأولى والثانية.

الموافقة على مقترح وزارة الأشغال العامة والإسكان لتطوير إدارة خدمات ومرافق شارع صلاح الدين.

المصادقة على خطة العمل المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية حول قرار الإيقاف الجزئي لخدمات برنامج الأغذية العالمي.

المصادقة على خطة إجراءات وزارة التربية والتعليم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتحضير للإفراج عن بعض النزلاء قبل عيد الأضحى المبارك.

تشكيل لجنة حكومية وأهلية لدحض تقارير وادعاءات الاحتلال فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية في قطاع غزة.

تخصيص قطعة أرض لصالح وكالة الغوث لإنشاء مدرسة بمنطقة المشتل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #متابعة العمل الحكومي

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