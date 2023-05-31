رئيس الوزراء اللبناني يبدي استعداده لدعم أي حراك لنصرة فلسطين

أبدى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي استعداده لتقديم وتشجيع أي حراك داعم لفلسطين يساهم في إبقاء القضية حية.

وجدد ميقاتي خلال استقباله وفد من حملة "فلسطينيي الخارج لكسر الحصار عن غزة" و"المبادرة اللبنانية لكسر الحصار عن غزة" في مقر مجلس الوزراء في بيروت أمس الثلاثاء، وقوف لبنان حكومة وشعباً مع القضية الفلسطينية.

وضم الوفد كلاً من زياد العالول المنسق العام لحملة فلسطيني الخارج لكسر الحصار عن غزة والدكتور الطيب الديجاني، والدكتور هاني سليمان منسق المبادرة اللبنانية لكسر الحصار عن غزة ونائبه نبيل الحلاق.

وقدم الوفد عرضاً تعريفياً بالحملة وأهدافها ومسار عملها والجهود التي وصلت إليها في تحشيد العاملين لصالح فلسطين وكسر الحصار عن غزة في مختلف دول العالم.

وأشار العالول أن الزيارة تأتي ضمن حراك التحالف الدولي لكسر الحصار على غزة، وحشد الجهود العربية والعالمية المناصرة لقضية فلسطين، والإعداد لتسيير أسطول بحري لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

من جانبه، أثنى سليمان على الجهود المبذولة لكسر الحصار، وأكد أن المبادرة اللبنانية لكسر الحصار شريك وداعم في الحملة، مشيراً إلى استعداد المبادرة لتقديم الدعم اللازم، حتى يتم كسر الحصار عن غزة.

يذكر أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج وتحالف أسطول الحرية ومؤسسات ناشطة لصالح القضية الفلسطينية، أطلقوا الحملة الدولية لكسر الحصار عن غزة في 17 من نوفمبر 2022، والتي تهدف إلى إعادة قضية الحصار على الأجندة الفلسطينية والعالمية، والعمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 16 سنة.

المصدر / فلسطين أون لاين