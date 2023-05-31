ديمبلي يعود لقائمة منتخب فرنسا لتصفيات أوروبا 2024

عاد المهاجمان كريستوفر نكونكو وعثمان ديمبيليه إلى تشكيلة منتخب فرنسا التي استدعاها المدرب ديدييه ديشان الأربعاء، لخوض مواجهتي جبل طارق واليونان في تصفيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم، في 16 و19 حزيران/يونيو.

كما عاد ظهير ريال مدريد الإسباني فيرلان مندي إلى تشكيلة وصيف بطل العالم.

وكان نكونكو، أفضل هداف في الدوري الألماني هذا الموسم مع لايبزيغ (16 هدفًا بالشراكة مع نيكلاس فولكروغ مهاجم فيردر بريمن)، قد انسحب من تشكيلة بلاده قبل انطلاق مونديال قطر 2022 للاصابة، كما غاب عن المعسكر السابق للمنتخب الأزرق في آذار/مارس.

أما ديمبيليه، مهاجم برشلونة الإسباني، فأبعدته الاصابة أيضاً قبل ثلاثة أشهر، عندما استهلت فرنسا مشوارها في التصفيات القارية بفوزين على هولندا 4-0 وإيرلندا 1-0.

ويعود لاعب آخر من تشكيلة المونديال، هو المدافع أكسيل ديزازي لتعويض غياب مدافع أرسنال الإنكليزي وليام صليبا.

من جهته، يعود مندي للمرة الاولى منذ 25 أيلول/سبتمبر 2022، منذ المباراة التي خسرتها بلاده أمام الدنمارك 0-2.

وضمّ ديشان المخضرم أوليفييه جيرو (36 عاماً)، أفضل هداف في تاريخ المنتخب (53 هدفاً)، وماركوس تورام في الهجوم، بيد انه ابقى على استبعاد مهاجم ليون ألكسندر لاكازيت رغم نهاية موسم جيدة للاعب الذي لم يحمل ألوان فرنسا منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وتلعب فرنسا مع جبل طارق في 16 حزيران/يونيو في فارو البرتغالية ثم تستقبل اليونان في استاد دو فرانس في 19 منه.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: ألفونس أريولا (وست هام الإنكليزي)، مايك مينيان (ميلان الإيطالي)، بريس سامبا (لنس)

للدفاع: أكسيل ديزازي (موناكو)، ويسلي فوفانا (تشلسي الإنكليزي)، تيو هرنانديز (ميلان الإيطالي)، إبراهيما كوناتيه (ليفربول الإنكليزي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، بنجامان بافار ودايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)، فيرلان مندي (ريال مدريد الإسباني)

للوسط: إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني (ريال مدريد الإسباني)، يوسف فوفانا (موناكو)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الاسباني)

للهجوم: كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني)، أوليفييه جيرو (ميلان الإيطالي)، راندال كولو مواني (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، ماركوس تورام (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني)، عثمان ديمبيليه (برشلونة الإسباني)، كريستوفر نكونكو (لايبزيغ الألماني)

المصدر / فلسطين اونلاين