استدعاء حسام عوار لمنتخب الجزائر للمرة الأولى

استدعى مدرّب المنتخب الجزائري جمال بلماضي لاعب وسط نادي ليون الفرنسي حسام عوار، لأول مرة منذ اختياره اللعب لصالح بلده الأصلي، بعدما سبق له اللعب للمنتخب الفرنسي، كما أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساء الثلاثاء.

وكان عوار (24 عاماً) أعلن في آذار/مارس تغيير جنسيته الرياضية، بعدما سبق له لعب مباراة واحدة مع المنتخب الفرنسي، ودياً، ضد أوكرانيا في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

ونشر عوار صورة له بقميص منتخب الجزائر في حسابه الرسمي على موقع إنستغرام وعلَّق عليها "وأخيرًا، سنلتقي قريبًا" وأرفقها بعلم الجزائر.

وأعلن الاتحاد الجزائري قائمة اللاعبين الذين استدعاهم بلماضي للمشاركة في مباراة ضد منتخب أوغندا، لحساب تصفيات كأس أمم افريقيا في ساحل العاج، التي سبق للجزائر التأهل لها.

وتجري المباراة يوم 18 حزيران/يونيو في الكاميرون، لعدم تلبية ملاعب أوغندا معايير الاتحاد الافريقي (كاف).

كما سيخوض المنتخب الجزائري مباراة ودية أمام تونس في مدينة عنابة الجزائرية يوم 20 حزيران/يونيو.

المصدر / فلسطين اونلاين