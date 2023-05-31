"الفقمة" يصل سواحل غزة.. تعرَّف إلى أبرز معلوماته المذهلة

وصل اليوم الأربعاء حيوان "الفقمة" البحري والمهدَّد بالانقراض عالميًّا إلى سواحل قطاع غزة.

وأوضحت الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة الزارعة، أن "حيوان الفقمة وصل إلى شواطئ القطاع بالقرب من مسجد الخالدي شمالي غزة وتمَّ إرجاعه إلى البحر من قبل الصيادين".

وناشدت الإدارة العامة للثروة السمكية، في تصريح صحفي صدر عنها اليوم، بعدم التعرّض لحيوان الفقمة وتركه للسباحة في المياه بحرية في حال ظهوره مرة أخرى.

ووفق المعلومات فإنه يجرى تتبع حيوان الفقمة من خلال الأقمار الصناعية لدراسة سلوكها البيئي في البحر المتوسط عبر برنامج دولي يهتم بدراسة السلوك البيئي لهذا الحيوان.

ما هو حيوان الفقمة؟

يطلق عليه اسم كلب البحر، عجل البحر.

من الزعنفيات البحرية.

بعض هذه الحيوانات تعيش في البرودة والبعض الآخر يستوطن الأماكن الحارة.

يبلغ عدد هذه الفصيلة نحو 19 نوعًا.

يتسم بحجمٍ ضخم.

تبلغ أصغر أوزانها 30 كيلو.

البعض يختص بأنياب طولية بارزة تخرج من فمها.

أحد السلالات المهدّدة بالانقراض؛ ويرجع السبب في ذلك إلى:

صيدها الجائر نظير أن يحظى الناس على جلودها كي ينعموا بفرائها.

يقبل البعض على صيد مثل هذه الحيوانات لينعموا بالزيوت المستخلصة من شحومها.

يؤثّر التلوث البيئي على حياة هذا الحيوان، ويعرّضه للهلاك.

نظرًا لقدرته الملحوظة على التوازن والتحكم الذاتي في الحركة يعتمد عليه في بعض عروض السيرك.

أبرز الحيوانات البرمائية.

يتسم بمهارته الفائقة في السباحة والغطس بكل سهولة ورشاقة وسرعة، ولا يضاهيه أحد في ذلك سوى الحوت.

له جسم أسطواني الشكل يتّسم بالضيق من الخلف.

يمتاز بقدرته الفائقة على حبس أنفاسه؛ ليظل في أعماق المياه، حيث يصل إلى عمق 250 مترًا في نصف ساعة.

أين يعيش الفقمة؟

في مجموعات متوزّعة في أماكن كثر، فيمكن أن تجده في:

جزر النصف الجنوبي في الكرة الأرضية.

البحر الشمالي.

بحر الكاريبي.

بحر جرين لاند.

الأمازون.

البحر الأسود.

خليج كاليفورنيا.

البحر الأبيض المتوسط.

بحر قزوين.

المياه العذبة.

المياه القطبية.

الاستوائية.

المصدر / فلسطين أون لاين