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مانشستر يونايتد يفقد مهاجمه في نهائي كأس إنجلترا

31 مايو 2023 . الساعة 17:19 بتوقيت القدس
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مانشستر يونايتد يفقد مهاجمه في نهائي كأس إنجلترا

يغيب المهاجم الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال عن صفوف فريقه مانشستر يونايتد بمواجهة الجار اللدود بطل الدوري سيتي في نهائي مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم، من جرَّاء تعرّضه لإصابة في أوتار ركبته حسب ما أفاد نادي "الشياطين الحمر".

وأعلن يونايتد في بيان مساء الثلاثاء "أصيب اللاعب الدولي الفرنسي في أوتار الركبة في وقت متأخر من المباراة في الفوز على فولهام 2-1 على إستاد أولد ترافورد يوم الأحد" ضمن منافسات المرحلة 38 الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتابع "كشفت الفحوصات عن تمزّق في العضلات سيحرم اللاعب البالغ 27 عاماً من المباراة في ويمبلي" نهاية الأسبوع الحالي.

ورغم معاناته من الإصابات المتكرّرة، إلا أن مارسيال سجَّل 9 أهداف في 29 مباراة خاضها هذا الموسم.

وكان مارسيال الذي لم يلعب أساسياً سوى في 11 مباراة من 21 في الدوري، يأمل في أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية ليونايتد في نهائي الكأس على ملعب ويمبلي الشهير في لندن بمواجهة سيتي الساعي لتحقيق ثلاثية تاريخية (الدوري-الكأس-دوري الأبطال).

وأنهى يونايتد منافسات بريميرليغ في المركز الثالث المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيما ظفر سيتي باللقب للموسم الثالث توالياً وللمرة التاسعة في تاريخه.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#مانشستر يونايتد #كأس إنجلترا

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