حماس تدين تنظيم الاحتلال مسيرة لـ"الشواذ" في القدس

دانت حركة حماس بشدَّة سماح سلطات الاحتلال بتنظيم مسيرة استفزازية لـ"الشواذ"، المقرَّر لها أن تجوب شوارع القدس يوم الخميس.

وكما دانت السماح بتنظيم حفل استيطاني تهويدي يوم الجمعة في منطقة القصور الأموية قرب المسجد الأقصى، في محاولة صهيونية رامية لتغيير هوية المدينة المقدَّسة.

ودعا الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء جماهير شعبنا إلى التصدّي لتلك الإجراءات دفاعاً عن عروبة القدس وإسلامية المسجد الأقصى.

وطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بإدانة تلك الانتهاكات والضغط على الاحتلال في المحافل الدولية لوقفها، ولتعزيز مقاطعة الاحتلال على الصُعد كافَّة.

المصدر / فلسطين أون لاين