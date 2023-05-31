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هنية يهاتف ناجي معزّيًا بشهداء "القيادة العامَّة" في لبنان

31 مايو 2023 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
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هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة طلال ناجي، وقدَّم التعازي لقيادة وكوادر الجبهة وللعوائل بارتقاء ثلَّة من الشهداء في أحد مواقع المقاومة التابعة الجبهة.

وأكد هنية بأن هذه الدماء الطاهرة هي برهان على جاهزية شعبنا في كل أماكن وجوده للتضحية، وتمسّكه بخيار المقاومة حتى التحرير والعودة.

وشدَّد على أن هذه التضحيات لن تفتَّ من عضد شعبنا المجاهد، ولن تثني الإخوة في القيادة العامة عن مواصلة الطريق المخضبة بدماء الشهداء والجرحى وصمود الأسرى الأبطال.

وتمنَّى رئيس الحركة الشفاء العاجل للجرحى والذين من بينهم المقاوم محمد نجل الأخ خالد جبريل نائب الأمين العام للجبهة.

وأعلنت الجبهة الشعبية- القيادة العامة، أن العدو الصهيوني أقدم على شنّ غارة جوية على موقع للجبهة (قوسايا)، ما أدَّى إلى استشهاد خمسة من مقاتليها.

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#حماس #لبنان #إسماعيل هنية #طلال ناجي #الجبهة الشعبية-القيادة العامة

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