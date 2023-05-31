حماس تدين تحويل الاحتلال "قلعة القدس" لمتحف تهويدي وتعدّه إجراءً باطلاً

دانت حركة حماس بأشدِّ العبارات إقدام سلطات الاحتلال على تحويل قلعة القدس التاريخية إلى ما يسمَّى "متحف قلعة داود" بالقرب من منطقة باب الخليل، في البلدة القديمة للقدس المحتلة، معتبرةً ذلك "إجراءً باطلاً، ليس له شرعية".

وقالت حماس في بيان اليوم الأربعاء، إن تحويل القلعة التاريخية "يأتي في سياق سعي الاحتلال المحموم لتغيير معالم وهوية القدس التي ستبقى عربية إسلامية".

وأكدت أنَّ قلعة القدس ومسجدها جزء لا يتجزَّأ من الأوقاف والمعالم التاريخية الإسلامية لمدينة القدس، وشاهداً على عروبتها وإسلاميتها.

ودعت حماس المجتمع الدولي، ومنظمة اليونسكو على وجه التحديد، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الصهاينة عن محاولاتهم لتزوير الحقائق التاريخية، والقيام بما يلزم لحماية المقدَّسات الإسلامية والمسيحية من عبث الغزاة الصهاينة في المدينة المقدَّسة.

المصدر / فلسطين أون لاين