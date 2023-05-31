فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تدين تحويل الاحتلال "قلعة القدس" لمتحف تهويدي وتعدّه إجراءً باطلاً

هنية يهاتف ناجي معزيًا بشهداء "القيادة العامة" في لبنان

العمادي يكشف موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

الجيش الروسي: دمرنا آخر سفينة حربية أوكرانية

الجبهة الشعبية-"القيادة العامة": حربنا التي يخوضها محور المقاومة ستتوج بالنصر المبين

نادي الأسير: رفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة قرار بقتله

ردا على جرائمها بحق الفلسطينيين.. مدينة بلجيكية تجمد علاقاتها مع دولة الاحتلال

دعوات لصد عدوان المستوطنين بتشكيل لجان حماية شعبية وتفعيل الإرباك

الأوقاف تعقد اجتماعاً لأعضاء بعثة الحج الفلسطينية المرافقة للحجاج

إصابة مستوطنة في نابلس وانتهاكات الاحتلال تتواصل في سلوان

حماس تدين تحويل الاحتلال "قلعة القدس" لمتحف تهويدي وتعدّه إجراءً باطلاً

31 مايو 2023 . الساعة 16:10 بتوقيت القدس
...

دانت حركة حماس بأشدِّ العبارات إقدام سلطات الاحتلال على تحويل قلعة القدس التاريخية إلى ما يسمَّى "متحف قلعة داود" بالقرب من منطقة باب الخليل، في البلدة القديمة للقدس المحتلة، معتبرةً ذلك "إجراءً باطلاً، ليس له شرعية".

وقالت حماس في بيان اليوم الأربعاء، إن تحويل القلعة التاريخية "يأتي في سياق سعي الاحتلال المحموم لتغيير معالم وهوية القدس التي ستبقى عربية إسلامية".

وأكدت أنَّ قلعة القدس ومسجدها جزء لا يتجزَّأ من الأوقاف والمعالم التاريخية الإسلامية لمدينة القدس، وشاهداً على عروبتها وإسلاميتها.

ودعت حماس المجتمع الدولي، ومنظمة اليونسكو على وجه التحديد، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الصهاينة عن محاولاتهم لتزوير الحقائق التاريخية، والقيام بما يلزم لحماية المقدَّسات الإسلامية والمسيحية من عبث الغزاة الصهاينة في المدينة المقدَّسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حماس #الاحتلال #قلعة القدس التاريخية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة