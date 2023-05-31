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الجيش الروسي: دمرنا آخر سفينة حربية أوكرانية

31 مايو 2023 . الساعة 15:45 بتوقيت القدس
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أعلنت روسيا اليوم الأربعاء مسؤوليتها عن تدمير سفينة الإنزال "يوري أوليفيرينكو" في أوديسا جنوب أوكرانيا، والتي تقول موسكو إنها السفينة الحربية الأخيرة التابعة للبحرية الأوكرانية كانت لا تزال في الخدمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "في 29 (أيار/مايو)، نتيجة لضربات أسلحة عالية الدقة شنّتها القوات الجوية الفضائية الروسية على منطقة رسو سفن عسكرية في ميناء أوديسا، دُمّرت آخر سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية، يوري أوليفيرينكو".

وتعدّ "يوري أوليفيرينكو" سفينة تسمح بإنزال جنود. وكانت تُعرف سابقاً باسم "كيروفوغراد"، ثم أُعيدت تسميتها في عام 2016 تكريماً لجندي أوكراني قُتل في 2015 قرب مدينة ماريوبول (جنوب شرق).

في حزيران/ يونيو 2022، قام الرئيس فولوديمير زيلينسكي بتكريم طاقمها لـ"بطولته" في الدفاع عن البلاد في مواجهة الهجوم العسكري الروسي الضخم.

واستُخدمت السفينة أيضاً في عام 2014 لإجلاء جنود أوكرانيين بعد ضمّ شبه جزيرة القرم من قبل موسكو.

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المصدر / وكالات
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#روسيا #أوكرانيا

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