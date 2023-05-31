الأوقاف تعقد اجتماعاً لأعضاء بعثة الحج الفلسطينية المرافقة للحجاج

عقدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اجتماعا ضم أعضاء بعثة الحج الفلسطينية (الإدارية، والوعظية والطبية والإعلامية) لبحث الترتيبات الخاصة بموسم الحج لهذا العام 1444هـ/2023م، وتوزيع المهام والتوجيهات, والتنسيق بين اللجان, لضمان تحقيق النجاح والخروج بموسم مميز.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا ومدير عام الحج و العمرة أ. عادل صوالحة ومدير عام الدعوة و الإرشاد أ. أمير أبو العمرين و مدير دائرة الحج أ. رامي ابو ستيتة و لفيف من المدراء العامين و مدراء دوائر و رؤساء أقسام وأعضاء البعثة.

وأكد وكيل الوزارة د. عبد الهادي الاغا، أن خدمة الحجاج شرف عظيم، وعلى أعضاء البعثة مسؤولية كبيرة في خدمة حجاج بيت الله وتقديم المساعدة لهم في كافة مراحل أداء الفريضة، منوهاً بأن البعثة تحتاج إلى جهود كبيرة ومضاعفة لضمان إنجاح كافة الموسم بكل تفاصيله.

منوهاً بأن وضع الخطة لموسم الحج لحظة بلحظة وساعة بساعة يجب أن يكون حاضراً قبل الخروج من أرض الوطن باتجاه المملكة العربية السعودية, لأن على قدر الاستعداد يكون الإمداد و تحقيق النجاح.

وقال: "يجب تكون النية التي يخرج بها أفراد البعثة هي خدمة الحجاج والوقوف على صحة حجهم و رعايتهم و تلمس طلباتهم بشكل دوري و مستمر والصبر عليهم في ظل صعوبة موسم الحج للعام الجاري نظرا لارتفاع نسبة كبار السن من الحجاج"، مؤكدًا أنه سيتولى بنفسه الوقوف على ردود أفعال و انطباع الحجاج عن مدى رضاهم عن الخدمات التي تلقوها فور عودتهم إلى أرض الوطن من أداء الفريضة.

مضيفاً: "أنتم سفراء لوزارة الأوقاف وفلسطين وهذا يتطلب منكم أن تكونوا قادرين على إظهار الصورة الجميلة والراقية للوزارة، والتحلي بالمعاملة الحسنة مع الحجاج بإظهار الابتسامة والكلام الطيب الذي يبعث الأمل في نفوس الحجاج"، لافتاً إلى ضرورة أن يشعر الحجاج بالجهود المبذولة من البعثة، وتمييز جهد وعطاء الوزارة وتقديم الدور الريادي للأوقاف عند أداء المناسك".

وتابع: "قوة البعثة تظهر في الأماكن والمراحل الصعبة وحل المشاكل بالصبر والتحمل والالتزام بتعليمات رؤساء البعثة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالموقف الشرعي الصادر من مفتي البعثة، وعدم الاجتهاد الشخصي اطلاقاً.

وطالب الأغا أعضاء البعثة إلى الاطلاع على توصيات البعثات السابقة والاستفادة منها لتفادي حدوث أي موقف من شأنه أن يعطل سير الرحلة الحج وضرورة حضور الوزارة بخدماتها في كل مراحل تأدية الفريضة، مشيداً بجهود الإدارة العامة للحج المتواصلة لإنهاء كافة الاجراءات الخاصة بسفر الحجاج، معربًا عن ثقته الكبيرة بطاقم البعثة ومستوى الجهود التي سيتم تقديمها خلال الموسم.

من جهته، استعرض صوالحة جملة من الأمور الإدارية العامة والمتعلقة بمفاصل الرحلة منذ بدء التحرك من معبر رفح البري وصولا إلى المملكة العربية السعودية و الشروع في مناسك الحج، منوهاً بأنه سيتم عقد لقاء لكل بعثة يتم من خلاله تفصيل المهام الإدارية المنوطة بها على حدة خلال الأسبوع الجاري.

ودعا إلى ضرورة تظافر جهود كافة طواقم البعثة للتخفيف عن حجاجنا نظرا للوضع الخاص لهذا الموسم والذي يبلغ فيه عدد كبار السن الذين تتراوح أعمارهم ما بين الستون والسبعون عاما نحو 1700 من أصل 2508 حاج وحاجة وهو ما يمثل تحدي حقيقي أمام أعضاء البعثة للقيام بمهامهم على أكمل وجه .

من ناحيته، قال أبو العمرين: "نحمد الله على هذه الأمانة وهذا الاختيار والتكليف بأن نكون خدم لحجاج بيت الله الحرام"، مؤكداً على ضرورة الالتزام بقرار مفتي البعثة الفلسطينية المتعلقة بالأمور الفقهية و الإفتاء، وكذلك ضرورة التجمل في الهيئة واللباس بأجمل حلة ممكنة بما يليق بالعالم والواعظ الشرعي"، معربًا عن تفائله بنجاح البعثة.

المصدر / فلسطين أون لاين