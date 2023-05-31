إصابة مستوطنة في نابلس وانتهاكات الاحتلال تتواصل في سلوان

أصيبت مستوطنة بالحجارة قرب قرية اللبن الشرقية.، اليوم الأربعاء، في حين استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على معدات للمواطنين في نابلس بالضفة الغربية، وهدمت منشآت بحي سلوان المقدسي.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية بأن آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، بحماية قوات الاحتلال، هدمت اليوم، منشآت تجارية وغرفة من الصفيح لأغراض سكنية في حي وادي قدوم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وانتشرت آليات قوات الاحتلال في شوارع حي قدوم، وحاصرت قطعة أرض وأغلقت محيطها ثم قامت باقتحامها، ومن بعد ذلك هدمت المنشآت فيها، بذريعة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال.

وفي سياق آخر، ذكرت مصادر صحفية بأن مستوطنة أصيبت وتضررت مركبتها بعد رشقها بالحجارة قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، حيث هاجم عشرات المستوطنين، مساء أمس، منازل المواطنين في بلدة جالود جنوبي المدينة.

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ووفق مصادر صحفية فأن نحو 100 مستوطن هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من بلدة جالود، بحماية جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز بكثافة.

أيضاً استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مركبة ومعدات في بلدة عقربا، جنوب المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة محفوريا شرقي البلدة، واستولت على مركبة ومحول كهرباء ورافعة، خلال العمل على إعادة تأهيل وتنظيف نبع مياه في المنطقة.

واحتجز الاحتلال عددا من العمال لفترة، قبل أن يستولي على المعدات في هذه المنطقة المطلة على الأغوار، دون معرفة الأسباب.

المصدر / فلسطين أون لاين