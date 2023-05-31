ما هي أفضل أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الحالية؟

غزة/ محمد زقوت

ظهر مصطلح "الذكاء الاصطناعي" لأول مرة في العام 1956، بهدف استكشاف إمكانية تطوير آلات وأدوات قادرة على التفكير واتخاذ القرارات بشكل مستقل.

ومع ذلك، فإنّ فكرة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ليست محصورة في هذه الفترة فحسب، فلقد تطورت أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على مرّ العقود، وخاصة مع تقدم التكنولوجيا وزيادة قدرة الحواسيب وتوفر كميات كبيرة من البيانات والمعلومات اللازمة لها.

ومنذ ذلك العام وحتى يومنا هذا، شهد الذكاء الاصطناعي تطورًا كبيرًا في مجالات عديدة، وازدادت تطبيقاته وانتشاره في العديد من المجالات مثل التعلُّم الآلي وكتابة الموضوعات وإنشاء الرسومات وكتابة قصص مرئية وإنتاج صوتيات إلى إنشاء فيديوهات وغيرها.

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ويستعرض لكم موقع " " أهم أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع شرح مجال وعمل كل أداة أو تطبيق منها.

أهم أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كالتالي:

Chat GPT "شات جي بي تي":

يعمل هذا التطبيق من خلال تقديم إجابة وافية على أيّ تساؤل يطرح عليه بدقة أيًّا كانت اللغة المستخدمة داخل هذا التطبيق من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.

Copy.AL "كتابة أي شيء":

هي أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة مستخدمي هذه الأداة على كتابة نصوص تسويقية ومحتوى جذاب، من خلال العمل على نموذج اللغة الطبيعية GPT-3 الذي يتعلم من النصوص السابقة لإنتاج نصوص جديدة تشبه النصوص الإنسانية.

يمكن للمستخدمين اختيار نوع النص الذي يريدون كتابته، وإدخال بعض الكلمات والعبارات والوصف للمحتوى المراد كتابته، وستقوم الأداة بإنشاء نص تسويقي جذاب تلقائيًّا. كما يوفر البرنامج أدوات أخرى مثل مولد العناوين والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

Openart al "إنشاء الرسوميات":

هو تطبيق يعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء صور بجودة وأحجام متعددة وتعديلات أخرى، بالإضافة إلى أنه يلتقط صورًا حقيقية لموضوع ما، مع قدرته على إنشاء صور لموضوع معين.

ويمكن أن يكون الموضوع مثل الصورة المطلوب إنشاؤها صورة شخصية أو حيوان أو كائن أو حتى أسلوبًا فنيًّا وغيرها.

tome.APP "كتابة قصصص مرئية":

تقدم هذه الأداة بصناعة عروض تقديمية من خلال نصوص، من خلال شرح العرض المراد والتعديل عليه ومن ثم تقوم هذه الأداة باستعراض النص على شكل عرض تقديمي مشابه لعروض الباوربوينت.

soundraw.io "إنتاج صوتيات":

هي أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء الموسيقى بطريقة فريدة ومخصصة للاستخدام الخاص، حيث يمكن للمستخدمين اختيار المزاج والنوع والطول الموسيقي، ومن ثم يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء الموسيقى المناسبة لهم.

ويعتمد عمل Soundraw.io على تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على مجموعة من الأصوات الموسيقية والنمط الذي يجب اتباعه لإنشاء الموسيقى بناءً عليه، ويمكن للمستخدمين تخصيص الموسيقى التي تم إنشاؤها واستخدامها بحرية في مشاريعهم الخاصة.

Kaiber "إنشاء فيديوهات":

يعتمد تطبيق Kaiber على تقنية الذكاء الاصطناعي وتحويل النص إلى كلام، حيث يمكن للمستخدمين إدخال النص المكتوب والذي يعرف باسم "التحفيزات" (Prompts)، ومن ثم يتم توليد الصور والفيديو بناءً على هذه التحفيزات.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تحميل الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو الخاصة بهم لاستخدامها في الفيديو الناتج.

وتتيح هذه الأداة تخصيص الفيديو الناتج من خلال اختيار الصور والخلفيات المناسبة والموسيقى والرسوم المتحركة والألوان والخطوط.

fliki "إنشاء ريلز":

Fliki هو برنامج يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى كلام وفيديو. يسمح Fliki للمستخدمين بتحويل المقالات والنصوص إلى ملفات صوتية ومرئية باستخدام الأصوات الاصطناعية.

ويتضمن Fliki أكثر من 850 صوتًا اصطناعيًّا بالإضافة إلى 77 لغة وأكثر من 100 لهجة إقليمية، يمكن للمستخدمين استخدام Fliki لإنشاء مقاطع فيديو تعليمية وإعلانات ومقاطع فيديو تسويقية ومقاطع فيديو تدريبية وغيرها.

ويتيح Fliki للمستخدمين تخصيص الصوت والخلفية والألوان والخطوط والصور والرسوم المتحركة في الفيديو الناتج. يمكن للمستخدمين تحميل النصوص والمقالات إلى Fliki ومن ثم تحويلها إلى ملفات صوتية ومرئية.

Leiapix c onverter "إنشاء 3D GIF ":

هي أداة لمعالجة الصور النهائية التي يمكنها تحويل الصور ثنائية الأبعاد إلى صور متحركة ثلاثية الأبعاد في بضع نقرات فقط.

يعتمد هذا البرنامج على خوارزميات مميزة وأدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لتحويل الصور العادية إلى محتوى ثلاثي الأبعاد مذهل، يستخدم LeiaPix Converter خوارزمية ملائمة لتحليل الصورة وإنشاء خريطة عمق دقيقة للصورة، ومن ثم تحويلها إلى صورة ثلاثية الأبعاد.

ويمكن للمستخدمين تحويل صورهم إلى ملفات متحركة GIF أو MP4 أو تنسيق صورة الحقل الخفيف الخاص بـ LeiaPix (LIF) وتحميلها ومشاركتها. يمكن للمستخدمين الوصول إلى LeiaPix Converter من خلال موقعهم الإلكتروني.

fireflies.ai "كتابة ملاحظات":

fireflies.aiهو مساعد اجتماعات يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسجيل الاجتماعات وتحويلها إلى نصوص مكتوبة تلقائيًّا.

ويعتمد البرنامج على تطبيقات وأدوات التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية لتحليل المحتوى الصوتي للمحادثات وتحويله إلى نصوص مكتوبة بشكل دقيق، بعد تحويل النصوص، يمكن للمستخدمين تحريرها ومشاركتها مع فريق العمل أو الزملاء.

يتميز Fireflies.ai أيضًا بمجموعة من الميزات الأخرى مثل تلخيص الاجتماعات، وإنشاء قائمة بالأسئلة والملاحظات والإجراءات المطلوبة، وتحليل المحتوى الصوتي للمحادثات لتحديد المعلومات الحرجة مثل معدل كلمات المتحدث ونسبة التحدث إلى الاستماع.

يمكن للمستخدمين استخدام Fireflies.ai مع مجموعة متنوعة من تطبيقات الفيديو كما يمكنهم استخدامه مع مكالمات الهاتف المحمول والملفات الصوتية.