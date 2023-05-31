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الإعلام الحكومي ينفي التصريحات المنسوبة لرئيس متابعة العمل الحكومي

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الإعلام الحكومي ينفي التصريحات المنسوبة لرئيس متابعة العمل الحكومي

31 مايو 2023 . الساعة 12:29 بتوقيت القدس
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المكتب الإعلامي الحكومي

نفى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، التصريحات المنسوبة إلى رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعليس.

وأوضح الإعلامي الحكومي في بيان وصل "" عدم صحة ما يتم تناقله من تصريحات منسوبة إلى الدعليس، حيث لم يدلِ بأية تصريحات لوسائل الإعلام.

وشدد المكتب أن أية تصريحات للدعليس يتم نشرها عبر المواقع والمنصات الرسمية المعروفة للجميع، محذرًا من التساوق مع هذه الإشاعات الهادفة لإحداث حالة من البلبلة وزعزعة الاستقرار المجتمعي.

وكان عدد من النشطاء تداولوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات نُسبت لرئيس متابعة العمل الحكومي بغزة تتحدث بشأن المنحة القطرية ورواتب الموظفين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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