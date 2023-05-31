تصريح جديد مهم صادر عن النيابة العامة بخصوص شركة "إيليت"

أصدرت النيابة العامة بغزة، اليوم الأربعاء، تصريحا جديدا، حول شركة "إيليت" التي اتهمتها بالنصب والاحتيال.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار، أحمد السوسي، إن النائب العام د. محمد النحال، أصدر تعليماته للجهات المختصة، باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المتخلّفين عن الحضور وتسديد ما حازوه من أموال تزيد قيمتها عن المبالغ التي أودعوها بشركة (تكنو إليت)، إيهاماً من الشركة لهم بأنها أرباح عائدة عليهم من تشغيل أموالهم، كَونها أموالاً متحصلة من جريمة، وواجبة الضبط والتحريز.

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وأكدت النيابة العامة على أولئك المواطنين بوجوب التوجه إلى مقر نيابة جرائم الأموال ومكافحة الفساد؛ لتسليم تلك المبالغ بشكل فوري؛ تجنّباً من اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، بما فيه توقيفهم بحسب ما تنُص عليه القوانين النافذة.

المصدر / فلسطين أون لاين