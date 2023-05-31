فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير القائد والمفكر وليد دقة

بعيدًا عن الشاشات.. 8 أنشطة ممتعة لأطفالك في الإجازة الصيفية

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية-القيادة العامة في البقاع اللبنانية

تصريح جديد مهم صادر عن النيابة العامة بخصوص شركة "إليت"

"الشاعر": الضفة تعيش ترهلًا أمنيًّا وتستُّر السلطة على المجرمين لا يبشر بخير

مختصون: الاحتلال يخشى من حرب متعددة الجبهات

المرور: وفاة و4 إصـابات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

تنويه مهم من وزارة الداخلية للحجاج الغزيين

"مرمرة".. لم تصل السفينة لكنّ الرسالة الإنسانية رست في قلوب الغزيين

توغل محدود لآليات الاحتلال شرقي جباليا وخان يونس

تصريح جديد مهم صادر عن النيابة العامة بخصوص شركة "إليت"

31 مايو 2023 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
...
النيابة العامة في غزة

أصدرت النيابة العامة بغزة، اليوم الأربعاء، تصريحًا جديدًا، حول شركة "إليت" التي اتهمتها بالنصب والاحتيال.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار، أحمد السوسي، إنّ النائب العام د. محمد النحال، أصدر تعليماته للجهات المختصة، باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المتخلّفين عن الحضور وتسديد ما حازوه من أموال تزيد قيمتها عن المبالغ التي أودعوها بشركة (تكنو إليت)، إيهامًا من الشركة لهم بأنها أرباح عائدة عليهم من تشغيل أموالهم، كَونها أموالًا متحصلة من جريمة، وواجبة الضبط والتحريز.

اقرأ أيضًاالنيابة العامة بغزة تكشف آخر مستجدات شركة "إليت"

وأكدت النيابة العامة على أولئك المواطنين بوجوب التوجه إلى مقر نيابة جرائم الأموال ومكافحة الفساد؛ لتسليم تلك المبالغ بشكل فوري؛ تجنّبًا لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، بما فيه توقيفهم بحسب ما تنصُّ عليه القوانين النافذة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#النيابة العامة #شركة إيليت #إيليت #النيابة العامة غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة