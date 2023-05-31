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المرور: وفاة و4 إصـابات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

31 مايو 2023 . الساعة 10:46 بتوقيت القدس
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حادث سير في غزة

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، صباح اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة وإصابات في  10 حوادث سير وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت في تصريح مقتضب، أنّ الحوادث التي سُجّلت نتج عنها حالة وفاة و4 إصابات واحدة بجروح متوسطة و3 بحروح طفيفة. 

وقالت: "إنّ الشاب ريان رفعت صلاح محارب 18 عامًا توفي جراء صدمه من قِبل شاحنة على شارع صلاح الدين بالقرب من شركة "سطركو" في المحافظة"، لافتةً إلى توقيف سائق الباص وهو (أ، ك)، وحجز الشاحنة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأشارت إلى أنّ أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 12 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #حوادث سير #ادارة المرور

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