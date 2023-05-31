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وظائف شاغرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

31 مايو 2023 . الساعة 12:50 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة.

الوظائف المطلوبة:

أولاً: مدربة عملي في التجميل وعناية البشرة

تعلن عمادة التمريض وعلوم الصحة عن حاجتها (مدربة عملي) وفقاً للشروط التالية:

- خبيرة في مجال عناية البشرة.

- خبيرة في مجال عناية وتصفيف الشعر.

- خبيرة في المكياج وتقنياته.

- مرونة في العمل حسب الاوقات التي تحددها إدارة العمادة في مقر الكلية في غزة أو فرع الكلية في خانيونس.

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ثانياً: مدرس/ــة نظري اختصاص تجميل وعناية بشرة

تعلن عمادة التمريض وعلوم الصحة عن حاجتها (مدرس/ــة نظري) وفقاً للشروط التالية:

- حاصل/ة على درجة البكالوريوس في طب التجميل وعناية البشرة بتقدير جيد جدا (80%) على الأقل من جامعة معترف بها.

- خبرة اكاديمية في مجال التدريس لا تقل عن 3 سنوات.

- خبرة عملية في مجال التجميل وعناية البشرة.

- يجيد استخدام الحاسوب ووسائل التعليم الالكتروني.

- مرونة في العمل حسب الاوقات التي تحددها إدارة العمادة في مقر الكلية في غزة أو فرع الكلية في خانيونس

طريقة التسجيل :

- للتسجيل للوظائف أعلاه من خلال بوابة الوظائف الخاصة بالكلية عبر الرابط التالي:

https://career.ucas.edu.ps/default.aspx

- ينتهى التسجيل بتاريخ 15/6/2023

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
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