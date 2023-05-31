وظائف شاغرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة.
الوظائف المطلوبة:
أولاً: مدربة عملي في التجميل وعناية البشرة
تعلن عمادة التمريض وعلوم الصحة عن حاجتها (مدربة عملي) وفقاً للشروط التالية:
- خبيرة في مجال عناية البشرة.
- خبيرة في مجال عناية وتصفيف الشعر.
- خبيرة في المكياج وتقنياته.
- مرونة في العمل حسب الاوقات التي تحددها إدارة العمادة في مقر الكلية في غزة أو فرع الكلية في خانيونس.
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ثانياً: مدرس/ــة نظري اختصاص تجميل وعناية بشرة
تعلن عمادة التمريض وعلوم الصحة عن حاجتها (مدرس/ــة نظري) وفقاً للشروط التالية:
- حاصل/ة على درجة البكالوريوس في طب التجميل وعناية البشرة بتقدير جيد جدا (80%) على الأقل من جامعة معترف بها.
- خبرة اكاديمية في مجال التدريس لا تقل عن 3 سنوات.
- خبرة عملية في مجال التجميل وعناية البشرة.
- يجيد استخدام الحاسوب ووسائل التعليم الالكتروني.
- مرونة في العمل حسب الاوقات التي تحددها إدارة العمادة في مقر الكلية في غزة أو فرع الكلية في خانيونس
طريقة التسجيل :
- للتسجيل للوظائف أعلاه من خلال بوابة الوظائف الخاصة بالكلية عبر الرابط التالي:
https://career.ucas.edu.ps/default.aspx
- ينتهى التسجيل بتاريخ 15/6/2023